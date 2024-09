Pro Benátky byla v Hronově cesta k vítězství o poznání těžší než v domácím zápase proti Kralupům. Nadšeně bojující domácí hráči dokázali dvakrát smazat benátecký náskok a až téměř do konce zápasu tak bylo skóre otevřené. Klid do benáteckých řad přinesla Antošova branka šest minut před závěrečnou sirénou.

HC Wikov Hronov – HC Benátky nad Jizerou 3:5 (1:2, 1:2, 1:1). Branky a nahrávky: 14. Straka (Hájek, Voříšek), 26. Křehlík (Voňka, Kozlovs), 44. Kozlovs (Jelínek) – 2. Dvořák (Pejchal, Hruška), 20. Šafránek (Klodner, Jankovský), 33. Šafránek (Zumr, Jankovský), 37. Hozák (Antoš, Řepík), 54. Antoš (Mrňa, Chalupa). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 268.

„Byl to těžký zápas, protože Hronov doma kouše. Naštěstí se nám vždy podařilo vstřelit nějakou branku navrch, takže jsme měli náskok. Pokud by se nám podařilo dát o dvě branky více, třeba by se domácí položili. Takto to bylo stále na dostřel,“ glosoval první venkovní utkání trenér Benátek Jiří Kadlec, kterému Hronov splnil očekávání houževnatého a nepříjemného soupeře. „Dobře to dopadlo, což je pro nás super. Máme dvě výhry po dvou zápasech.“

Jeho družina se v tabulce drží na druhém místě za vedoucím Táborem. Jihočeši v repríze loňského pětizápasového čtvrtfinále znovu přemohli Příbram, tentokrát 5:2. Na utkání si našlo cestu více než 1300 diváků. Všichni zakoupením vstupenky podpořili sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi.

Skóre zápasu dvou předních týmů loňské základní části patřilo dlouho jen domácím. Hosté se prosadili a hned dvakrát až v závěru druhé třetiny. Jejich zvýšenou aktivitu ve třetí domácí ustáli bez větších komplikací, v závěru pak pečetili do prázdné.

Podle trenéra vítězů Jakuba Grofa se na začátek sezony hrálo kvalitní utkání. Svůj tým chválil především za obětavou a zodpovědnou defenzívu. „Dvě chyby jsme tam udělali a soupeř se k nám i díky tomu přiblížil na dva góly. Na tom budeme dále pracovat, stejně jako na přesilovkách, ale zápas musíme hodnotit jen pozitivně. Přesně taková utkání potřebujeme hrát.“

HC Tábor - HC Baník Příbram 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). Branky a nahrávky: 6. Matai (Plášil, Matušík), 24. Říha (Plášil, Matušík), 30. Adamec (Svoboda), 38. Dančišin (Hajič, Matai), 60. Matai. - 38. Kolda (Kafka, Havlín), 40. Hasman (Kolda, Kremláček).

Vyloučení: 5:5, navíc Rajgl (Příbram) 5 minut a do konce. Využití: 1:1. Diváci: 1363.

Kralupy nechaly před domácími diváky zapomenout na gólově i bodově nulový vstupu do soutěže. V brance tentokrát s dvacetiletým novicem Michalem Kalistou přestříleli Kobru Praha 5:4.

Trenér Kralup David Švagrovský byl rád za úplně jiný výkon než ve středu. Za výhrou, byť nakonec jen těsnou, viděl pohotový obrat ještě během první třetiny. Ta skončila divokým výsledkem 4:2, přestože jako první se prosadili Pražané. Celý pozápasový rozhovor kouče Kralup: