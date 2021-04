Rozhodující sedmý duel série mezi Bruslaři a Oceláři měl nepříjemné a hodně propírané vyvrcholení, hlavní roli bohužel sehráli rozhodčí. „Když budu mluvit za sebe, tak když vidím Třinec v televizi, vyvstane to. Ale bohužel, takový je hokejový život a přináší takové věci. I když jsem si myslel, že by přinášet neměl, ale bohužel přinesl,“ řekl v rozhovoru pro klubový bek kapitán Boleslavi.

Jinak byl nicméně s průběhem sezony spokojený: „Když pominu ten sedmý zápas, protože to dopadlo tak, jak to dopadlo, myslím si, že celá sezóna byla konzistentní. Řekl bych, že jsme odehráli dobrou sezónu a nemáme se za co stydět. Předváděli jsme pěkný hokej, na který se dalo dívat.“

Pěkný hokej vynesl Boleslavi i historické výsledky – poprvé v klubových dějinách vystoupala po základní části na třetí místo, podruhé postoupila mezi nejlepší čtyřku a trápila Oceláře. Přitom v průběhu ročníku si Bruslaři paradoxně sami ztěžovali situaci, když několikrát ztratili s papírově slabšími týmy.

„Konec byl pro nás trochu náročnější, snažili jsme se udržet v top čtyřce, ale nedařilo se nám s týmy ze spodní části tabulky, když jsme potřebovali uhrát nějaké body. Nakonec jsme ukázali sílu a pomohli jsme si s tabulkově silnějšími týmy. Extraliga byla letos velmi vyrovnaná, každý mohl prohrát nebo vyhrát s kýmkoliv,“ okomentoval to kapitán týmu Ševc.

V čem viděl hlavní sílu boleslavského mužstva? Jednoznačně v týmovém pojetí. Z vyrovnaných výkonů vyčníval snad jen ofenzivní démon David Šťastný, který v základní části posbíral 52 kanadských bodů.

„Nehráli jsme jen na jednoho hráče, i když David Šťastný měl výbornou sezónu, hodně nám pomohl a ve spoustě zápasů rozhodl. Jinak se dá říct, že jsme čtyři vyrovnané lajny a pokaždé vyčnívala jiná, která to táhla. Takže týmovost a vyrovnanost týmu byla nejdůležitější,“ prohlásil Ševc.

On sám přitom také zažil úžasnou sezonu – na prahu čtyřicítky stanovil svá nová kariérní maxima. V dlouhodobé fázi sezony byl po Šťastném nejproduktivnějším hráčem týmu s 31 body, druhý byl rovněž v ligovém pořadí obránců.

Ze svých výborných výkonů ale nedělá žádnou vědu: „Abych to řekl kulantně, ve svém věku už nehraji na osobní statistiky. Určitě je příjemné, že tím pomůžu týmu, ale pro mě je nejvíc týmový úspěch.“ I proto bere výsledné čtvrté místo jako neúspěch. „Chtěl jsem minimálně do finále, myslím si, že ten tým na to byl. Pak už by to bylo hop, nebo trop. Když to řeknu takhle, tak je to pro mě zklamání,“ dodal.

Další pokus bude mít v příští sezoně – i přes hokejově pokročilejší věk totiž během play off prodloužil svazek s BK o další ročník. Spokojenost s jeho působením ve městě aut je oboustranná, klub si na něm kromě výkonů na ledě cení i toho, jak coby zkušený hráč vede kabinu plnou mladších kolegů.

„Od toho tady hlavně jsem, abych se snažil klukům poradit a podpořit je,“ hlásí Martin Ševc a jedním dechem ještě chválí progres nejmladších – mládežníků Davida Moravce a Gabriela Szturce, kteří pomalu nakukují do extraligy: „Doufám, že se budou takhle posouvat dál a pomůžou nám v budoucnu víc a víc!“