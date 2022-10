Podle něj musí hokejové kluby za hráče při přestupu platit přesně vypočítané částky, které jsou mnohdy značně vysoké.

„Je to dost ošemetné. Nevím, jestli někdo vůbec řekl počet hráčů, kolik jich na té soupisce může být. To je hrozně důležité, musí to být tak propracované, aby se to dalo přednést na schválení. Podobných nápadů už bylo několik, ale vždycky to byl spíš výkřik do tmy, nic úplně dopracované,“ okomentoval myšlenku předsedy svazu Haken.

Podle něj je dobře, že se problematika tabulkového odstupného řeší, jeho zrušení ale nebude jen tak. „Zničehonic se to zrušit nedá. I proto se mi líbí, že se o tom víc a víc bavíme. Já nejsem zastáncem toho, že hráče berete jako svůj majetek. Tak by to být nemělo. Je ale pravda, že do něj investujete a pracujete s ním. Dost často taky hráč odněkud přišel. Mělo by být vždycky ohodnocené i to, kde vyrostl a kde se od mládí pohyboval. Do patnácti let by nějaké odstupné být mohlo,“ podělil se Haken o svůj názor.

Úplné zrušení odstupného by totiž do českého hokeje mohlo přinést další problémy. „Způsobilo by to kolaps. Mezi rodiči je taková kultura, že se zbytečně tlačí a pospíchá. Přišla by proto velká vlna hráčů do velkých klubů. Spousta lidí si myslí, že když se někde hraje extraliga dospělých, tak je to ideální destinace pro jejich dítě. Z toho bych měl velký strach, aby rodiče nezačali cestovat po republice,“ prozradil.

„Teď jsou kluby, které peníze mají, disponují většími financemi než ostatní. Pak bychom skončili u toho, že bychom měli tři čtyři velká centra, která skoupí nejlepší hráče,“ dodal Haken.

Důležité je podle něj, aby spolu kluby komunikovaly a měly snahu se mezi sebou dohodnout. „Je důležité se o tom bavit. Není to o tom držet se nějaké částky, na které se domluvíme. Vidím to potom i v profesionálním hokeji, kde je to potom dost problémové. Pravidla už se povolila, takže už se nemusí zaplatit plná částka, ale už je teď neomezené hostování. I to je určitý průlom. Týká se to ale jen horních pater,“ uvedl Haken příklad z dospělého hokeje.

„Vždycky tam ale nějaká částka je. Je to jen o komunikaci mezi kluby. Když se kultura zlepší, tak nemusíme řešit to, že klub bude chtít vyloženě jenom odstupné,“ dodal sportovní manažer mladoboleslavské mládeže s odkazem na možná hostování mezi kluby.

Vůbec nejhorší pak podle něj je, když sami rodiče musí v krajním případě odkupovat práva za svoje děti, aby mohli dotáhnout přestup. „To je pro mě největší prohra. Bohužel se to ale děje a není to nic neobvyklého,“ posteskl si Haken.

„U nás se vždycky snažíme hledat možnosti a varianty,“ zakončil pohledem z klubu v Mladé Boleslavi.

