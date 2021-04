Domácí tým vstoupil do zápasu v dobrém tempu, Bruslaři ale drželi krok. Oba celky si dokázaly vytvořit několik slibných šancí, blíže ke gólu ovšem byli hosté. Boleslav se dokonce radovala z dopravení kotouče za Kacetla – to když se ze skrumáže zblízka prosadil Bičevskis. Lavička Třince si ovšem vyžádala trenérskou výzvu, a sudí po konzultaci s videem gól neuznali. Podle jejich názoru se totiž v souboji s Vránou na brankovišti provinil Stránský.

Ocelářům sebrala gólovou radost tyčka, která zastavila zakončení Rodewalda. Ještě jednu větší příležitost měli Středočeši, po střele Kotaly zleva se k dorážce tlačil Šťastný, jenže neuspěl.

Mírnou střeleckou převahu měli v prvním dějství hosté, stav byl ale 0:0. A stejné skóre vydrželo na kostce i po celou druhou třetinu. Boleslav v ní nevyužila dvě přesilovky, na Kacetla ve velké šanci v úniku dvou proti jednomu nevyzrál ani Bernad.

Oceláři čekali s prvním střeleckým pokusem druhé periody až do její poloviny, pak ale následovala pro Bruslaře nepříjemná pasáž, kdy měl Růžička plno práce. Postupně se v nebezpečných pozicích zjevili Dravecký, Hrňa a Špaček. Puk však za záda hostujícího gólmana neprocpali.

V závěrečné části to na ledě bylo hodně divoké. Nejprve šli za strkanici pykat oba Stránští a hrálo se ve čtyřech. V těchto úvodních minutách ještě na nic zásadního nedošlo, byť domácí sahali po šancích Růžičky a Vrány po vedení.

Jenže potom šli krátce po sobě na trestnou boleslavští Kousal a Strnad a domácí dvojnásobnou početní výhodu zhodnotili. I ve třech sice brejkem Bičevskise zahrozili Bruslaři, vzápětí ovšem ranou zpoza levého kruhu rozvlnil síť boleslavské branky nejlepší střelec play off Martin Růžička.

A pak vybuchly emoce naplno – střídačka Mladé Boleslavi reklamovala faul Marcinka na unikajícího Bičevskise, a protože trenér Pavel Patera si počínal proti pravidlům a sáhl po sudím Hejdukovi, byl z lavičky vykázán.

Boleslav byla blízko vyrovnání po střele Kotaly a hlavně nenápadném pokusu Strnada, jenž z otočky z dálky orazítkoval břevno. Po chvilce navíc konstrukci rozezvučela i rána Ševce při další hře ve čtyřech na obou stranách. Při boleslavské přesilovce se potom puk odrazil před prázdnou ke Kotalovi, který ale byl tísněn Rodewaldem a nedokázal zakončit.

Bruslaři v závěru zkusili štěstí v power play, jenže ta se jim vymstila. Osmatřicet sekund před koncem poslal puk do odkryté boleslavské branky Tomáš Marcinko. A jen o čtvrtminutku později vypíchl před opět prázdnou bránou Šťastnému puk Patrik Hrehorčák a stvrdil postup – 3:0.

Stejně jako v posledním finále v roce 2019 se o pohár utkají Třinec a Liberec. Boleslav končí tuto sezonu čtvrtá, s odstupem času ale s jejím průběhem určitě budou ve městě aut spokojení.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "První třetina byla z naší strany dobrá. Dali jsme gól, regulérní gól, a měli jsme vést 1:0. To se bohužel nepovedlo. Ve druhé třetině byl Třinec o trochu lepší, ale po dvou třetinách byl stav 0:0. Ve třetí třetině se dělo, co se dělo. Třinec dal ten první gól, který rozhodl utkání. Já Třinci mohu jen pogratulovat k postupu do finále."

Václav Varaďa (HC Oceláři Třinec): „Je to velká úleva. Musím říct, že naši hráči pracovali nesmírně obětavě, ve třetí třetině jsme měli štěstí. Utkání jsme zvládli, byla to velká bitva. Jeden z nás do finále nemohl, já jsem hrozně rád, že to kluci takto odehráli. S Mladou Boleslaví jsme v základní části měli problémy. Jejich hra je založená na agresivním forčekingu, na nahazování kotoučů. S tím jsme se hodně trápili. Chtěl bych Bruslařům poděkovat a pochválit je, hráli opravdu dobře."

HC Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 47. Martin Růžička (Špaček), 60. Marcinko (M. Doudera), 60. Hrehorčák. Rozhodčí: Hodek, Hejduk – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:4. Vyšší tresty: 0:1. Využití: 1:0. Bez diváků. Konečný stav série: 4:3.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Freibergs – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Šidlík – Kotala, Cienciala, Šťastný – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, A. Zbořil, Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal.