Od samého začátku se hrál hodně svižný hokej. Oba týmy byly naladěné na ofenzivní notu a střídaly se v útočení. Domácí vyslali na Svobodu hned dvanáct puků, hosté ještě o čtyři víc. Ze všech pokusů se ujal jediný – téměř na sekundu přesně v polovině úvodní periody se utěšenou střelou trefil od modré David Bernad.

Hosté srovnali po čtyřech minutách druhé třetiny. Krošelj se dostal tak trochu mimo pozici a po Krenželokově nahrávce puk před odkrytou brankou nešťastně přibrzdil Claireaux, z čehož těžil zakončující Dominik Lakatoš. Byla to jeho devatenáctá branka v sezoně a pravděpodobně patřila mezi ty nejsnazší.

A o dalších pár okamžiků později se štěstíčko od domácích znovu odklonilo. Krošelj vyjel za branku pro puk, nezachytil ho ale a nabídl tak vcelku snadnou pozici pro Marka Kaluse, který si hbitě vytáhl touš zpoza branky a rychle zakončil do její odkryté části.

Do třetí třetiny naskočili domácí jako vyměnění, první minuty vůbec nepustili soupeře z pásma. Ke gólu to ale nevedlo. Svoboda zavřel branku a ustál všech šestnáct střeleckých pokusů Bruslařů. Hosté se dostali už jen ke čtyřem střelám, přesto byli blízko třetímu gólu. Irgl se Svačinou ale Krošelje nepřekonali.

Miloš Holaň, trenér Vítkovic: „Jsem rád, že kluci pokračují v dobrých výkonech z minulých zápasů. Byli jsme dobře organizovaní v útoku i v obraně, dobře nám chytal gólman a mohli jsme hrát na všechny pětky až do konce zápasu, což je také plus. I body jsou pro nás velice cenné.“



Radim Rulík, trenér Mladé Boleslavi: „Dneska Vítkovice vytěžily z minima maximum. Moc velkých šancí neměly, jenom na začátku zápasu. A pak jsme dostali dva zbytečné góly. U prvního máme puk na hokejce a u druhého ani nevím, co se brankáři za brankou stalo. Oby góly byly darované. Pak už jsme se tam přes jejich zahuštěnou obranu nedostali. Vítkovice dnes byly šťastnější.“

Na výsledku už v závěru nic nezměnila ani power play Boleslavi v závěru třetí části. Svoboda si celkem připsal 38 úspěšných zákroků a byl hlavním strůjcem důležitého bodového zisku pro Vítkovice.

Kromě ztráty bodů mrzí domácí tým i ztráta útočníka Adama Zbořila. Centr elitní formace odstoupil ze zápasu ve 35. minutě, kdy schytal do obličeje tvrdou střelu vítkovického beka Kocha. Z ledu sice odjel po svých, je ale otázkou, na jak dlouho ho nepříjemná rána vyřadí ze hry.

Boleslavští hokejisté po tak středeční prohře ve Zlíně těsně nestačili ani na dalšího soupeře z nižších pater ligové tabulky. Další zápas je čeká v neděli, kdy hrají v Olomouci.

BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Bernad (Fillman, Najman) – 25. Lakatoš (L. Krenželok, L. Kovář), 28. M. Kalus (Mallet, Flick). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:0. Bez diváků.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Allen, Dlapa, Šidlík, Bernad, Fillman, Vacík – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.

Vítkovice: Mi. Svoboda – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – L. Krenželok, Hruška, Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl – Mallet, Flick, M. Kalus – Dej, Stach, Schleiss.