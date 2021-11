„U nás neexistuje pro holky jiná možnost než přijít na normální nábor s kluky. Nejsou tu vyloženě dívčí týmy. Někdo zkoušel udělat jen nábor holek, ale moc to nevyšlo,“ popisuje zkušený trenér. Začínající hráčky tedy musí svoji hokejovou cestu začínat v kolektivech kluků, kde jsou dlouhá léta připravovány na mužský hokej.

„Příprava specifická není. Holky absolvují v týmech úplně všechno jako kluci,“ vypráví Vosický. Zatímco v dospělém ženském hokeji pak mají hráčky zakázáno hrát jakkoliv do těla, v mládeži si na tvrdost hry navyknou a v dospělosti poté musí svoje návyky měnit. Veliký problém to ale podle Vosického není. „V mládeži už hra není tak tvrdá, jako bývala. Jak se pořád mění pravidla, tak už se kotouče odebírají jinak. Holky pak musejí začít pracovat trochu rozdílně holí, ale obvykle jim nedělá problém si zvyknout na ženský hokej,“ říká.

Zásadním rozdílem oproti klukům je tak zejména nasazování do kategorií. Zatímco ve své přirozené kategorii se udrží většinou jen ty nejlepší hráčky, podle pravidel mají dívky možnost hrát s kluky o rok nebo o dva mladšími. „Záleží na tom, jak dokážou chápat hru a jak zvládají dovednosti. Některé se drží ve své kategorii dlouho,“ popisuje Vosický.

Mladé hráčky musí nastupovat s kluky, protože vlastní soutěž v Česku nemají. Ženský hokej se tu hraje jen v dospělé kategorii, ani ten ale nenabízí dostatek prostoru pro rozvíjení schopností. „Extraliga u nás je jen na dvanáct utkání, což je hrozně málo. Druhý problém je, že se u nás moc netrénuje, protože ledy pro dívčí mužstva nejsou,“ vysvětluje kladenský trenér.

I kvůli těmto problémům většina hráček odchází v mladém věku do zahraničí, kde se může hokejově daleko lépe rozvíjet. V Americe můžou hokejistky skloubit studium střední nebo vysoké školy s oblíbeným sportem, ve kterém se jim dostane více tréninků i zápasů. „Americké soutěže jsou úplně jinde,“ říká trenér, který po přechodu k ženám musel poněkud přehodnotit svůj přístup.

„K holkám se samozřejmě musí přistupovat trochu jinak. Je s nimi lepší komunikace, lépe chápou, ptají se a je jednodušší jim to vysvětlit. Kluci se většinou na nic neptají,“ vysvětluje Vosický. A že by přítomnost holek v klučičí kabině někdy dělala neplechu? „To jsem nikdy nezažil. Vždycky záleží na povahových vlastnostech té holky i zbytku týmů. U mě to ale vždycky fungovalo jako jeden tým,“ zakončuje Vosický.