Mladá Boleslav/ Šéf boleslavského hokeje je nadšení z prvního místa v I. lize a z baráže ho hlava nebolí.

Šéf boleslavského hokeje Jan Plachý. | Foto: Archiv klubu

Předseda představenstva BK Mladá Boleslav Jan Plachý tvrdí: „To, čehož jsme dosáhli už nyní, je skvělé a já jsem spokojený. Baráž si jdeme užít bez jakéhokoliv tlaku.“

Boleslavský hokej vede už čtvrtým rokem a letos se tedy, v roce stého výročí založení klubu, dočkal největšího úspěchu. Jan Plachý také přiznal, é, že malá oslava proběhla. Té větší po úspěchu v baráži by se prý ale nebránil…

Jak jste prožíval jednotlivé zápasy play–off?

Upřímně řečeno, prožíval jsem je hodně. Byl jsem pořádně nervózní. Když jsme ale postoupili do finále, byl jsem už v klidu. Věděl jsem, že je to mimořádný úspěch. Po loňské nevydařené sezoně jsme si dokonale spravili chuť a náladu.

Co s vámi udělalo finále?

Byl jsem v pohodě a užíval si to. Kluci to zvládli skvěle.

Berete vítězství v I. lize jako největší úspěch klubu v novodobé historii s tím, že kdyby se nepodařilo extraligu vybojovat, mine se účinkem?

Vůbec to tak nevnímám. To, čehož jsme dosáhli už nyní, je skvělé a já jsem spokojený. Baráž si jdeme užít bez jakéhokoliv tlaku. V tom vidím naši obrovskou výhodu. Našim úkolem v této sezoně bylo především sestavit mužstvo a začít pracovat koncepčně. Ovšem to v žádném případě neznamená, že nebudeme chtít vyhrát a postoupit. Naopak! No a malá oslava byla ihned po posledním zápase s Chomutovem. Nyní se připravíme na baráž, aby oslava po sezoně byla opravdu pořádná.

Na rozdíl od minulé sezony se kádr výrazně omladil. Byla to výhoda?

Jsem rád, že manažer Šindel mužstvo omladil a nenakupoval hráče podle jmen, jako tomu bylo v minulosti. Podařilo se mu mužstvo opravdu dobře sestavit. Jeden z cílů před sezonou byl, abychom hráli hokej, který bude diváka bavit. Prostě z toho udělat zábavu a to se, myslím si, na sto procent podařilo.

V baráži čeká mladoboleslavské hokejisty pomalu už tradiční rival – Ústí nad Labem. Právě Severočeši byli v posledních letech soupeřem, který byl ve vzájemných soubojích vždy úspěšný. Je tedy zřejmé, že je na čase statistiky prolomit?

Přiznám se, že bych raději hrál s kýmkoliv jiným z extraligy než s Ústím. Ne proto, že s tímto soupeřem máme negativní bilanci. Ale ta rivalita a nevraživost je tak veliká, že to místy nemá se sportem co dělat. Vše vyvrcholilo letos v zimě, kdy do Ústí neočekávaně odešel trenér Votruba. Jak to ale bývá, život většinou přináší to, co si nejméně přejeme. Na baráž s Ústím se těšíme, budeme si všímat jen hokeje a uděláme vše pro prolomení té nepříjemné statistiky. Chceme vyhrát, ale když se to nepovede, nikdo nám rvát hlavy nebude.