Dorostenci i junioři BK Mladá Boleslav hrají v pátek ve Ško-Energo Areně semifinálové zápasy svých soutěží.

Dorostenci BK Mladá Boleslav | Foto: Jan Pavlíček

Zatímco hokejové áčko Bruslařů skončilo svou pouť letošní sezonou už v předkole play-off, oba nejstarší mládežnické týmy stále sní o finále.

Junioři i dorost BK Mladá Boleslav jsou totiž už v semifinále svých soutěží. Zatímco dorostence čeká za stavu 1:1 v pátek proti Plzni už třetí zápas, junioři svou sérii proti pražské Spartě v ten samý den rozehrají.

Oba zápasy se hrají v mladoboleslavské Ško-Energo Aréně. Dorostenci jdou na věc od 15 hodin, juniorka začíná v sedm.

Dorostenci svou sérii rozehráli už v pondělí a úterý. Oba zápasy se hrály na plzeňském ledě a oba skončily těsným výsledkem. Pondělní špíl ovládli domácí, kteří vyhráli 3:2. Přitom to byli hosté z Boleslavi, kdo v 10. minutě zápasu vedl už 2:0. Domácí celek ale zápas během zbývajícího času překlopil na svou stranu. „My jsme v šatně kluky pochválili, odehráli jsme dobré utkání. Zápas rozhodly přesilové hry soupeře, ve kterých jsme inkasovali všechny tři góly,“ komentoval zápas za boleslavskou střídačku Jan Hanzlík.

V úterý se misky vah převážily na boleslavskou stranu a byla z toho výhra 3:2 v prodloužení. V nastaveném čase se hrálo nahoru dolů a když už se zdálo, že budou muset rozhodovat nájezdy, znovu se ukázal boleslavský hrdina Oskar Lisler. Střelec Bruslařů si navedl puk mezi kruhy, odkud střelou o tyčku srovnal stav série na 1:1.

V sobotu přijede Plzeň. Kdy jindy ji sebrat body, nežli teď?

„Od začátku jsme seplánu. Rozdíl byl oproti prvnímu zápasu v naší disciplíně a v naší důslednosti. Ke konci druhé třetiny byla Plzeň lepší, poté ale domácím docházely síly a z naší strany to byl dobrý výkon. Prodloužení už je vabank. Tam, kdo dá gól, tak vyhraje. Série je nyní 1:1, uvidíme co se stane u nás doma,“ dodal Hanzlík.

HC Škoda Plzeň – BK Mladá Boleslav 2:3 pp

Branky a nahrávky: 34. Makovec (Titlbach, Prošek), 46. Kocek (Titlbach) – 15. Lisler (Kristek, Vojáček), 33. Lisler (Král, Kovář), 70. Lisler. Rozhodčí: Battěk, Micka – Figer, Motl. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 177. Střely na branku: 27:50.

Boleslav: Vystrčil – Šilhavý, Kovář, Průšek, Kubíček, Hlinský, Křivánek, Macháček – Beran, Král, Steklý, Hurt, Kurka, Vojáček, Kristek, Šindelář, Lisler, Lev.

Boleslavská juniorka už má souboj s Plzní za sebou. Ve čtvrtfinálové sérii ji smetla 3:0 na zápasy, když ten poslední doma vyhrála poměrem 6:1.

„Ačkoliv tomu dva výsledky neodpovídají, byly to velmi těžké zápasy i celá série. První utkání jsme dali góly, hráli jsme dobře zezadu a podržel nás Stuchla. Druhý byl vyrovnanější, zase jsme se dostali do vedení a Stuchla tam pak vychytal šance domácích. Nakonec jsme rozhodli v prodloužení. Dnes se nám znovu podařilo dát první gól a pak už nám to tam napadalo, kluci to ale dohráli zodpovědně dozadu a postupujeme,“ řekl k zápasu kouč Václav Pletka.

BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň 6:1

Branky a nahrávky: 20. Hradec (Polák, Půček), 36. Vyroubal (Křepelka), 38. Křepelka (Vyroubal), 44. Moravec (Půček, Hradec), 48. Vimmer (Polák), 54. Polák (Půček, Hradec) – 52. Dáňa (Kubíček). Rozhodčí: Zavřel, Bernat – Beneš, Kotlík. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 379. Střely na branku: 21:29.

Boleslav: Stuchlík – Sypecký, Čech, Rajgl, Vochvest, Křepelka, Němec, Moravec – Zvagulis, Hruška, Polák, Půček, Malínek, Lisler, Vítek, Šachl, Vimmer, Vyroubal, Hradec.