Hokejový brankář Jan Růžička a útočník David Cienciala budou i nadále působit v extraligové Mladé Boleslavi. Oba podepsali s Bruslařským klubem nové smlouvy. Středočeský klub se naopak bude muset obejít bez slovenského útočníka Pavola Skalického, který odchází do finského celku Lukko Rauma.

Třiadvacetiletý Růžička odchytal v uplynulé sezoně jen čtyři utkání s průměrem 1,35 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 95,73 procenta. Od poloviny října byl mimo hru se zraněným kolenem. V extralize má na kontě celkem 44 zápasů, v nichž si drží průměr 2,33 gólu na utkání a úspěšnost 92,24 procenta.

Cienciala přišel do Mladé Boleslavi před uplynulým ročníkem z Třince, ale v srpnu si poranil koleno na soustředění české reprezentace v Jihlavě. V sezoně stihl jen 15 utkání a zaznamenal tři body za asistence. V nejvyšší soutěži má na kontě 210 utkání a 55 bodů za 30 gólů a 25 přihrávek.

"U Honzy i Davida jsme věřili v jejich průlomové sezony, bohužel oběma sezonu ovlivnilo zranění. Dál věříme v jejich velký potenciál, doufáme, že si smůlu už vybrali a v příští sezoně budou důležitou součástí našeho týmu," řekl klubovému webu sportovní ředitel Mladé Boleslavi Radim Vrbata.

Čtyřiadvacetiletý Skalický byl s 45 body za 18 branek a 27 asistencí z 51 zápasů nejproduktivnějším hráčem Bruslařského klubu v uplynulém ročníku. Do Mladé Boleslavi přišel předloni z Banské Bystrice. V první sezoně v české extralize nasbíral v 61 duelech včetně play off 28 bodů za devět branek a 19 asistencí. Zkušenosti má i z KHL z působení ve Slovanu Bratislava.

"Pavol byl v této sezoně naším nejlepším hráčem, takže je logické, že o něj byl zájem ze zahraničí. Věděli jsme o tom, v poměrně velkém předstihu jsme se snažili domluvit na nové smlouvě. Udělali jsme maximum, abychom ho udrželi, ale bylo by proti našemu přesvědčení bránit hráči jít za zkušenostmi do zahraničí. Přejeme mu hodně štěstí, aby mu to jednou vyšlo třeba i v NHL. Jestli by se jednou chtěl vrátit, rádi ho u nás přivítáme," dodal Vrbata.