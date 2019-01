Benátky nad Jizerou - Hokejisté Boleslavi vedli v Benátkách pohodlným náskokem, nakonec se konalo drama.

HC Benátky nad Jizerou - BK Mladá Boleslav 5:6

Pro nestranného diváka nachystalo Pojizerské derby neskutečnou podívanou, pro zainteresované fanoušky a především trenéry infarktové chvilky. Po dvou odehraných třetinách Mladá Boleslav vedla už o čtyři branky a zdálo se, že poslední dějství se už bude pouze dohrávat. Domácí hokejisté ale předvedli vynikající vzepětí sil a nakonec nedali svou kůži vůbec lacino. Benátky dokázaly snížit na rozdíl jediné branky a v závěrečné hře bez gólmana důrazně sahaly po remíze, urputná obrana Bruslařů v čele s brankářem Willem se štěstím odolala.

Napěchovaný benátecký zimní stadion se první branky dočkal už po minutě hry. A radoval se početný hlouček mladoboleslavských fanoušků. Svou první střelou na branku se Boleslav prosadil, když Petr Kafka překvapil Jiřího Stejskala. Vyrovnat mohl záhy Marek Pabiška, který se prokličkoval před branku, jenže klec hostí minul. Právě pro něj byl duel o ještě o něco pikantnější než pro zbytek osazenstva. Poprvé nastoupil v zápase proti svému dvojčeti Lukášovi. „Bylo to hodně zajímavé zahrát si proti bráchovi. Je znát, že má o dost více zkušeností. Jednou jsme se potkali i u mantinelu a trošku se pošťouchali," hodnotil Marek Pabiška souboj se svým sourozencem.



Ve své první přesilovce v utkání už se Benátky ovšem dočkaly. David Štich měl na modré čáře dostatek času a prostoru, aby si ještě popojel a poté prostřelil Willa. Poté našel Loskot volného Radana Lence, jenž se trefil nad lapačku gólmana Benátek. „Všude bylo zeleno, odevšad byl slyšet pokřik našich fanoušků. Bylo to úžasné, měl jsem pocit, že tady musí být většina lidí, kteří chodí doma. Je to paráda, moc lidem děkujeme," komentoval elektrizující atmosféru derby šťastný střelec.



Hosté byli při chuti a Roman Němeček střelou do horního růžku vyhnal Stejskala z branky. Místo mezi tyčemi tak zaujal Robin Blažíček a ještě do první sirény inkasoval z hole Ryse.



Další vývoj skóre se zastavil po dvou třetinách na stavu 2:6. Třetí třetina však ještě přinesla pořádné drama. Benátky se zlepšenou hrou a třemi góly dostaly na dostřel a v závěru sahaly po remíze.



„V první třetině jsme dostali dvě strašně laciné branky. V momentě, kdy máte bodů méně, než byste chtěli, tak takové góly vás herně hodí zpátky. Ve druhé třetině jsme udělali ještě také nějaké chyby, ale herně jsme již byli v pořádku. Ve třetí třetině jsme Mladou Boleslav dostali do velkých starostí. O výsledek se rozhodně musela bát. Výkonu ve dvou třetinách si vážím. Myslím si, že se na něm dá do budoucích zápasů stavět," hodnotil kouč Benátek Milan Černý.



Asistent boleslavského kouče Jiří Slabý k zápasu řekl: „První třetina byla dobrá. V té druhé jsme začali hrát trochu pasivněji. Domácím jsme dali prostor. Poté nám pomohlo čtyřminutové vyloučení, po kterém jsme se dostali z benáteckého tlaku. V poslední třetině jsme měli dost vyloučených, za což nás soupeř trestal. Domácí hráli přesilové hry perfektně. Za patnáct odehraných kol jsme dostali snad jedinou branku při oslabení, dnes nám to tam napadalo. Buď je to tím, že domácí hráli přesilovky dobře, nebo tím, že jsme je špatně bránili."

Branky a nahrávky: 6. Štich (Klimt, Bortňák), 33. Skořepa (Plodek), 50. Skořepa (Štich, Jánošík), 51. Jánošík (Kolmann, Skořepa), 55. Maďar (Liška, Štich) - 2. Kafka (Toman, Němeček), 12. Lenc (Loskot, Jiránek), 15. Němeček (Výborný, Pabiška L.), 20. Rys (Demel, Koudelka), 31. Pabiška L. (Kafka, Výborný), 36. Pabiška L. (Kafka, Toman). Rozhodčí: Mertl, Šindler - Flegl, Zíka. Vyloučení: 8:7. Využití: 4:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 1084. Střely na branku: 30:31.

Benátky: Stejskal (15. Blažíček) - Moravec, Kolmann, Jánošík, Štich, Ulrych, Vála, Říha - Skalický, Klimt, Jonák - Vlach, Plodek, Pabiška M. - Jech, Král, Kopic - Maďar, Skořepa, Liška - Bortňák.

Boleslav: Will - Pojkar, Kasík, Toman, Němeček, Jindra, Bohunický, Mozík, Šmach - Nouza, Vrbata, Mikulík - Kafka, Výborný, Pabiška L. - Rys, Demel, Koudelka - Loskot, Lenc, Jiránek.

JAROSLAV BÍLEK, JITKA ČECHOVÁ