Hokejisty Benátek nad Jizerou trápí koncovka. Dva přípravné zápasy odehráli proti Vrchlabí a ani jednou se nedokázali prosadit. V přípravě na Chance ligu mají skóre 0:7.

Hokejisté Benátek nad Jizerou, ilustrační fotografie | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Do druhého přípravného zápasu vstoupili domácí aktivně, už ve čtvrté minutě vyslal tvrdou ránu Niko, ale brankář Hrstka byl připravený. O něco později se stejný hráč dostal do další šance, ale znovu uspěl gólman Benátek. V desáté minutě se už Vrchlabí dokázalo prosadit. Tomáš Linhart napřáhl od modré čáry a prostřelil vše, co mu stálo v cestě. O minutu později mohli domácí přidat další gól, ale Nouza svůj brejk proměnit nedokázal. Po první třetině vedlo Vrchlabí 1:0.