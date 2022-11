Urban si schoval další dva zásahy do prostředního dějství, avšak i na ně dokázal soupeř odpovědět. „Minulý zápas dávali hattrick kluci z lajny – Káva (Petr Kafka) s Gengym (Ladislavem Gengelem). Teď jsem ho dal já. Může ho dát kdokoliv jiný. Důležité je, že nám tam padají góly a jestli mně nebo někomu jinému, na tom záleží. Hlavní je, že vyhráváme a bereme body,“ uvedl Tomáš Urban.

V úvodu závěrečného dějství poslal Příbram počtvrté do vedení Procházka. Na jeho gól mohly reagovat opět Benátky, nicméně Šorf vychytal Bříškovi jeho trestné střílení. Poslední slovo si tak vzal opět Urban, který asistoval Kafkovi při definitivní pojistce deset vteřin před koncem. Baník tak vyhrál nad Benátky 5:3 a nadále vévodí druhé lize.

„Čekal jsem, že budou hrát, protože tam mají šikovné hráče a jedná se o kvalitního soupeře. Věřil jsem ale v sílu našeho mužstva, že urveme tři body a porazíme je. Vyhráli jsme a máme tři body,“ řekla největší hvězda víkendového zápasu.

Urban se přitom připojil do kádru Příbrami na začátku října po více jak půlroční pauze. V šesti zápasech stihl nasbírat už deset kanadských bodů za pět gólů i asistencí. Ukazuje se, že by mohl být pro Baník platnou a velkou posilou. „Osobně se ještě necítím fit. Dlouho jsem nehrál, tak se snažím do toho dostávat a zápas od zápasu se zlepšovat. Věřím, že budu pořád nějak platný týmu,“ komentoval Urban dosavadní počínání v dresu Baníku. Pokud bude takhle produktivní i nadále, rozhodně se do týmu lídra druhé ligy bude hodit.

Příbram – Benátky nad Jizerou 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Urban (Šinágl, Kafka), 25. Urban (Saňa, Gengel), 32. Urban (Šinágl, Kafka), 44. Procházka (Patzelt), 60. Kafka (Gengel, Urban) – 16. Bříška (Zumr, Klodner), 30. Král (Klodner, Stehlík), 38. Zumr (Šafránek, Bříška). Vyloučení: 1:3 + Brzák, Kaňák (PRI) - Tondr (BEN) 5 + do konce. Využití: 2:1. Rozhodčí: Kosnar - Maňák, Teršíp. Diváci: 455.