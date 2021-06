Zatímco v lotyšské Rize vrcholí boje v základních skupinách světového šampionátu, hokejisté extraligové Mladé Boleslavi i prvoligových Benátek zahájili neoblíbenou suchou přípravu.

Trénink hokejistů BK Mladá Boleslav v posilovně | Foto: Jan Pavlíček

„Máme trochu méně času než v uplynulých dvou letech, ale není to nic, s čím bychom si neporadili,“ hlásí na jejím začátku kondiční kouč Bruslařů Ondřej Ježek. Tomu zatím na „seznamu mučených“ chybí ještě několik jmen. Zahraniční hráči Valentin Claireaux, Mitchell Fillman a Gašper Krošelj se připravují zatím ve svých domovských destinacích. Individuální přípravu mají po dohodě s trenéry také Martin Ševc a Jan Růžička. Na šampionátu v Lotyšsku reprezentuje domácí celek Maris Bičevskis, na stejném místě se pak nachází také dva boleslavští nováčci, hráči Slovenska Adam Jánošík a Miloš Kelemen. Ti se k týmu logicky po skončení turnaje a krátkém volnu připojí také později. Mimo tým pak také trénuje posila z Budějovic Pavel Pýcha. „Po sezoně podstoupil operaci, nyní rehabilituje a už několik týdnů jede podle vlastního tréninkového plánu. Byl by teď nesmysl zapojovat ho do naší přípravy, protože je v úplně jiné fázi než kluci tady,“ říká kondiční kouč.