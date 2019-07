První byli na ledové ploše brankáři, ostatní hráči je napodobili o pár desítek minut později. Úvodní tréninkové jednotky se zúčastnily i čtyři z pěti dosavadních posil (David Ciencala, Mitch Fillman, Jan Stránský, Adam Zbořil) chyběl jen zkušený obránce Martin Ševc. „Začne malinko později. Domluva je, že začne 1. srpna,“ vysvětlil jeho absenci Radim Rulík.

Hlavní kouč byl spokojený jak s prvním tréninkem, tak i s průběhem letní přípravy. „Zranění žádné. Musím to zaklepat. Doufám, že nám to vydrží i teď v sezoně. Bylo obrovské plus tohoto léta, že jsme vše zvládli bez zranění. Byl jsem spokojený. Devadesát procent hráčů mělo k tréninku skvělý přístup. Ale samozřejmě jsou všude nějaké problémy a někdy to není úplně ideální. Je to však skupinový trénink, takže ne pro každého je to ideální, ale my jsme se to snažili udělat tak, aby hráči zvládali ten princip, který pak budeme vyžadovat v sezóně, tak aby na něj byli připravení,“ sdělil trenér Rulík.

Zároveň si vůdce boleslavského týmu pochvaluje předsezónní příchody. „Uvidíme v zápasech. Byli to vytipovaní hráči a myslím, že Radim (Vrbata) s Vencou (Václavem Nedorostem) a klubem udělali velkou práci. Ty typy hráčů, na jakých jsme se domluvili, tu máme, takže teď je na nás, abychom je do mužstva zabudovali.“ Nakonec 54letý trenér, který na lavičce Litvínova získal český titul, naznačil, že další potenciální posily jsou v jednání.

Právě s Litvínovem potom Bruslaři odehrají první přípravné utkání, a to ve čtvrtek 8. srpna. Následně vyzvou Kladno, znovu litvínovskou Vervu, potom Karlovy Vary, a nakonec je čekají dva zápasy s pražskou Spartou. Ten závěrečný se odehraje ve čtvrtek 5. září, tedy osm dní před startem nového extraligového ročníku.

Michal Konvalina, Vojtěch Drbohlav