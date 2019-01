Olomouc - Bruslařský klub vedl ve 45. minutě už 5:0 a domácí porážku v závěru jen zmírnili. Za Středočechy, kteří naopak vyhráli třetí ze čtyř duelů, dvakrát skórovali Richard Jarůšek a Lukáš Žejdl, tři asistence zaznamenal David Výborný.

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 3:6

Trenér Olomouce Zdeněk Venera vrátil do branky po porážce v Hradci místo Vošvrdy Konráda, v obraně se musel obejít bez Skrbka. Mladá Boleslav vstoupila do utkání aktivně a už po 35 vteřinách se dostala do vedení. David Výborný ideálně uvolnil Jarůška, který blafákem překonal Konráda.

„O vývoji zápasu napovědělo už první střídání, kdy jsme nechali za obranou volného hráče. To se nesmí stát. Ale byla to první minuta, měli jsme dost času utkání otočit. Bohužel jsme dnes nehráli dobře, nesráželi jsme se a nehráli jsme náš hokej," řekl olomoucký obránce Tomáš Houdek.

Domácí mohli vyrovnat ve třetí minutě, kdy byl sice Knotek při střele hákován, ale i tak musel Rittich vyrážečkou zasahovat. V oslabení hosté odolali. Další šanci Olomouce měl ve 12. minutě Herman, ale samostatný nájezd zakončil střelou nad horní tyč.

Při následném Ovčačíkově trestu mohli ve vlastním oslabení udeřit dvakrát hosté po ráně Trončinského i dorážce Látala. V rovnovážném stavu pak přihrál Eberle Řípovi, proti kterému zasáhl Rittich.

Ve druhé části si zahráli přesilovku i domácí, ale marně se tlačili za vyrovnáním. Vodný trefil Rittichův beton, Řípa puk při dorážce nezkrotil a Herman ve velké šanci opět přestřelil. V polovině duelu pálil z dálky Ondrušek, hostující gólman jeho ránu vyrazil nad sebe a puk skončil na horní síťce branky.

Konrád si zase poradil na druhé straně s nebezpečnými ataky Žejdla s Lencem. Ve 35. minutě po skončení oslabení ujel domácím Žejdl a pohrál si s obranou i brankářem a zvýšil na 2:0. Stejný hráč pak v početní výhodě upravil i na tříbrankový rozdíl, když tečoval za Konrádova záda nahození Pacovského.

Start třetí třetiny kopíroval začátek prvního dějství. Hyka si najel za obranu domácích a blafákem mezi Konrádovými betony zvýšil na 4:0 Na pětibrankový rozdíl zvýšil Pabiška tečí Hykovy střely. Domácí se ale nevzdali. Ve 47. minutě poprvé překonal Ritticha Houdek a po dvou trefách Laše pak snížili na 3:5. Hanáci zkusili power play, ale sotva Konrád dojel na střídačku, zamířil do prázdné branky Jarůšek a pohřbil chvilkové naděje Olomouce.

„Chtěli jsme hrát na brejky. Vedení neodpovídalo tomu, co se na ledě dělo. My jsme si ho nevážili a soupeř se dostal do hry, naštěstí jsme dali šestý gól. Ale závěr byl z naší strany zbytečně podceněný," řekl asistent trenéra Mladé Boleslavi Marian Jelínek.

Branky a nahrávky: 47. Houdek (A. Zeman), 52. Laš (Buc, Houdek), 58. Laš (Buc, A. Zeman) – 1. Jarůšek (D. Výborný), 35. Žejdl, 39. Žejdl (M. Látal, Pacovský), 42. Hyka (Holub), 45. L. Pabiška (Hyka, D. Výborný), 59. Jarůšek (D. Výborný). Rozhodčí: Čech, Hradil – Bryška, Lukš. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 4802.