Do první šance se domácí dostali hned v úvodu, kdy si vynutili přesilovou hru. Gól však vstřelit nedokázali. Stejným výsledkem skončila také přesilová hra Mladé Boleslavi o pár minut později. Oba brankáři, domácí Lukáš i hostující Krošelj, předvedli několik dobrých zákroků.

Oba celky nevyužily řadu příležitostí. Hezký sólem se prezentoval Irgl, Strapáč však na jeho práci nenavázal a zamířil jen do Krošeljova betonu. Neúspěchem poté skončila i přečíslení.

Přestože Knotek ve vlastním oslabení ujížděl po velké chybě v rozehrávce Boleslavi na Krošelje sám, boleslavský brankář proti němu dokázal nadvakrát zakročit. Dobrým zákrokem se prezentoval o chvíli později také Lukáš, který si musel najít puk po šikovném zakončení Šťastného.

Ofenzivnější pojetí hry přineslo první branku. Kapitán domácích Vyrůbalík dostal přihrávku do brejku a prostřelil slovinského gólmana v dresu soupeře. Hosté následně Hanáky zatlačili, Lukáš ale zlikvidoval šance Flynna i Vondrky.

Hned po 30 vteřinách třetí třetiny musel rozhodčí zkoumat videozáznam po střele Žejdla. Přestože už boleslavský střelec zvedal ruce nad hlavu, gól z toho nebyl. Vyrovnat se tak Boleslavi podařilo až v pokračující přesilové hře střelou od modré čáry v podání Pláňka.

Po další řadě nevyužitých příležitostí utkání rozhodl Jan Knotek, jenž se krátce po skončení přesilovky hostů dostal do brejku a překonal Krošelje podruhé. Závěrečný nápor Středočechů oslabilo vyloučení Látala. Hosté se přesto rozhodli odvolat brankáře, vteřinu před koncem se ale prosadil domácí Ondrůšek.

Hlasy trenérů po utkání

Zdeněk Moták (Olomouc): "Utkání odpovídalo důležitosti. Bylo vyrovnané ve všech třech třetinách. Byly tam šance na obou stranách a fanouškům se mohlo líbit. Bylo důležité, že jsme chtěli hrát až do konce a jít si pro tři body. Dnes je to vítězství vůle, nasazení a obětavosti. Honza Lukáš chytá výborně, musím to zaklepat. Nechci ho přechválit, budu trochu pověrčivý. Je nutné podotknout, že jsme měli zraněné klíčové hráče především do ofenzivy, takže si našeho postavení v tabulce nesmírně cením."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "První třetina byla vyrovnaná a zaslouženě skončila remízou. Od druhé třetiny jsme začali tahat za kratší konec a Olomouc šla spravedlivě do vedení. Třetí třetina byla opět vyrovnaná, dali jsme v ní gól. V závěru jsme měli šance i my, nedali jsme gól z brejků. Knotek nám pak ujel a dál gól. Když to jednomu beku přeskočí hokejku na modré čáře u mantinelu, tak musí být zajištěný druhým bekem. Bod jsme si odtud asi mohli odvést, ale závěr se nám nepovedl a prohráli jsme. Přiznám se, že jsme na šestku ani nemysleli. Víme, že jsou tu kvalitnější mužstva a dostat se do šestky by musela být shoda náhod. Říkáme i klukům, že bojujeme o desítku a ta je pořád ve hře. Zdaleka tam ale ještě nejsme a budeme se o ni prát."

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 3:1

Branky a nahrávky: 34. Vyrůbalík (Jergl, Lukáš), 57. J. Knotek, 60. Ondrušek - 42. Pláněk (D. Šťastný, T. Knotek). Rozhodčí: Horák, Hejduk - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 4175. Třetiny: 0:0, 1:0, 2:1.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, L. Rutar, Ondrušek - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Nahodil, Laš - V. Tomeček, Kolouch, J. Káňa. Trenéři: Tomajko a Moták.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kotvan, Kovačevič, Pláněk, Bernad, Kůrka, Němeček, Dlapa - Vondrka, T. Knotek, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.