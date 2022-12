"Proti Plzni půjde o další těžké utkání. V tabulce nás dělí jen bod. V zádech má stejně jako my sérii tří vítězství, takže je jasné, že jeden z nás v ní pokračovat nebude. Uděláme všechno pro to, abychom to nebyli my," řekl kapitán Bruslařů Jan Stránský. "Věřím, že nám přijdou pomoct naši fanoušci," přál si se sedmi góly druhý nejlepší střelec týmu.

Brankář Novotný kryl padesát střel Hradeckých, a vychytal Bolce výhru

Západočeši jsou na tom podobně. Po přestávce sice prohráli v Brně a v prodloužení doma s Kladnem, následně ale přehráli Hradec Králové, Třinec a Litvínov. Získali tak deset z 15 možných bodů.

"V Brně náš výkon nebyl špatný. Pak se nám nepovedl domácí zápas. Věděli jsme ale, že náš čekají těžká utkání a neustále jsme nabádali hráče, že se nic neděje. Že poctivou prací můžeme zápasy uhrát. A potvrdilo se to. Je to jen o přístupu, nasazení, plnění systémů a věcí, co klukům říkáme," uvedl trenér Petr Kořínek.

Plzeň v prvním vzájemném souboji v sezoně prohrála s Mladou Boleslavi 1:2 po nájezdech, teď chce soupeři porážku oplatit. "Osobně mi vyhovuje, že se teď hraje častěji. Je to lepší než trénovat a čekat na zápasy," řekl útočník Kryštof Hrabík. "Do Boleslavi pojedeme s pokorou, budeme chtít hrát náš hokej a urvat nějaké body," uvedl člen elitní formace.

Čtvrteční utkání začne ve Škoenergo aréně v 17:30 (O2 TV Sport).

