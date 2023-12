/VIDEO, FOTO/ Hokejisté Liberce porazili ve 27. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 4:1 a připsali si šestou výhru nad regionálním rivalem v řadě. Bílí Tygři navázali na čtvrteční vítězství z Plzně, Mladá Boleslav naopak prohrála popáté za sebou a i nadále je poslední. Na výhře domácích se gólem a asistencí podíleli Tomáš Filippi a T. J. Melancon.

Bitka libereckého Jana Šíra se Zachary Osburnem z Mladé Boleslavi. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Úvod zápasu byl opatrný z obou stran. V první gólové šanci se ocitnul hostující Lantoši, který najížděl sám na Paříka. Liberecký brankář ale jeho bekhendový blafák skvěle přečetl.

Do vedení tak šli v 5. minutě domácí. Melancon nahodil od modré čáry a po teči hostujícího Fořta skončil puk až za bezmocným Novotným. V polovině první třetiny chyboval Knot a na Paříka se znovu řítil osamocený Lantoši. Boleslavský útočník tentokrát zkusil střelu, Pařík ji ale ukryl ve své lapačce.

Na začátku druhé části měl dobrou příležitost Flynn, zblízka ale těsně minul Novotného branku. V přesilové hře to zase dvakrát šikovně zkoušel Najman, Novotný byl opět na místě. Ve 33. minutě ale už nestačil na střelu Filippiho bez přípravy a Liberec vedl o dvě branky.

Bruslaři však brzy odpověděli, když se do samostatného nájezdu dostal opět Lantoši a tentokráte už po perfektní kličce do forhendu uspěl. Tygři si ale dokázali ještě do druhé přestávky vzít dvoubrankové vedení zpět. Klíma zachytil kotouč na útočné modré čáře, nabruslil si do pravého kruhu a přesnou ranou pod horní tyč nedal Novotnému šanci.

Třetí dějství začalo náporem Severočechů a Novotný měl plné ruce práce s pokusem Bulíře. Ve 43. minutě se pak parádní individuální akcí blýsknul mladíček v dresu domácích Pérez, který se přes dva bránící hráče prokličkoval až před Novotného a povedeným blafákem ho překonal počtvrté.

Pátý gól v pohodě hrajících domácích mohl přidat Filippi, Novotný se ale dokázal včas přesunout a vytáhnul skvělý zákrok. Na opačné straně se zase Pařík blýsknul proti šanci Fořta. Diváky pak pobavila také bitka mezi domácím Šírem a hostujícím Osburnem, ve které měl nakonec navrch liberecký útočník.

Trenér Středočechů Richard Král litoval především lacině inkasovaných branek. "V první třetině jsme měli dvě šance, kdy jsme mohli jít do vedení, my je neproměnili a pak si dali vlastňáka. U druhé branky jsme jim nahráli do slotu, což je nepředstavitelné, ale my jsme toho schopní. A když se pak dostaneme do hry snížením na 1:2, tak dostaneme třetí laciný gól. Nějaké šance jsme si vypracovali, když je ale nezúročíme, tak je soupeř trestá. Musíme se odrazit od toho, co jsme předváděli ve třetí třetině. Tam jsme dohrávali osobní souboje a mělo to nasazení, které jsme si představovali."

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Melancon (Filippi), 33. Filippi (Melancon), 39. Kelly Klíma (Šír, T. Galvas), 43. Pérez (Bulíř, McCoshen) - 36. Lantoši (Skalický). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 3:2, navíc Šír - Osburn oba 5 min. Bez využití. Diváci: 4796.

Liberec: Pařík - Knot, Budík, Melancon, J. Dvořák, T. Galvas, McCoshen, Derner - Kelly Klíma, Filippi, Rychlovský - Hawryluk, A. Najman, Flynn - Pérez, Bulíř, Birner - Pekař, Šír, J. Vlach. Trenér: Pešán.

Mladá Boleslav: F. Novotný - F. Pavlík, Pyrochta, Osburn, Gewiese, Bernad, Jánošík - Lantoši, Fořt, Skalický - Šmerha, O. Roman, Aaltonen - Krivošík, Järvinen, Rohdin - J. Půček, Závora, Dvořáček. Trenér: R. Král.