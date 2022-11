Oba celky budou chtít lámat své nepříznivé bilance. Kometa dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jediný z posledních čtyř duelů. Boleslav před sebou tlačí delší nepříznivou bilanci. Vyhrála totiž jediný z uplynulých osmi duelů (v prodloužení na Kladně) a na plný bodový zisk čeká deset zápasů. Na Brno se ale Bruslařům daří, když vyhráli pět z posledních sedmi vzájemných zápasů.

Dva body z Kladna, jeden z Karlových Varů. Hokejisté BK Mladá Boleslav v obou zápasech po reprezentační přestávce zabodovali, na tříbodový zisk ale čekají už více než měsíc (naposledy vyhráli za tři body 14. října proti Litvínovu). "Samozřejmě chceme být každý zápas aktivnější, ale hokej takový není. Nemůžeme být ve všech zápasech lepší. Krom toho Vary mají výbornou střelbu," hlásil po zatím posledním odehraném utkání obránce Adam Jánošík. "Kometa je v laufu. Ale my buď jak buď my chceme dobře vstoupit do zápasu a prostě to uhrát," dodal bojovně.

Zápas začíná v moravské metropoli v pátek úderem 18. hodiny.

Na domácím ledě se pak představí v neděli. Zápas s Litvínovem bude premiérou pro zbrusu nové mantinely ve Ško-Energo Aréně. Hlavním důvodem přechodu na nové pružnější mantinely byla podle regulí jednoznačně bezpečnost hráčů. "Výhoda je určitě v té bezpečnosti hráčů, aby nedocházelo k úrazům, především ramen. Náraz do starého mantinelu bych přirovnal k nárazu do zdi. Kdežto u nových mantinelů odpruží jak mantinel, tak plexisklo, takže ta bezpečnost je obrovská výhoda. O žádné nevýhodě jsem zatím neslyšel," hlásí vedoucí provozu zimního stadionu Jiří Zörkler.

Boleslavský stadion je navíc jediným v extralize, kde se stojí přímo u hrazení. Tato možnost fanouškům v Mladé Boleslavi zůstane zachována i nadále. Opatrnost ale je na místě, jelikož nové mantinely pruží nejen v místě nárazu, ale mantinel se vychýlí i v dalších místech. Bude tedy víc než kdy jindy třeba sledovat hru.