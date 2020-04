Dalším celkem, který se vrátí zpět do tréninkového procesu jsou hokejisté BK Mladá Boleslav. Těm skončila letošní sezona předčasně, když měli po skvělé základní části vyzvat ve čtvrtfinále Plzeň. A plánovali si, že mezi nejlepší osmičkou jejich cesta extraligou neskončí. Kam by nakonec došli se už nikdo nedozví.

Co bylo, bylo, nyní je potřeba se dívat dopředu. Na sezonu další. Kdy se na ní začnou připravovat už Bruslaři také vědí. „Celý tým by se měl sejít v pondělí 4. května, hráči zatím budou rozděleni do tří skupin po osmi. První týden se budeme připravovat venku. Místo parku Štěpánka budeme na parkovišti arény. Řešíme další možnosti, v úvahu připadá třeba atletický ovál nebo prostory fotbalového stadionu,“ hlásí kondiční kouč Bruslařského klubu Ondřej Ježek.

Ten si mohl během volných dní náplň tréninkových jednotek dokonale připravit: „Vzhledem k různým omezením musíme plán ještě trochu poupravit. Letní příprava bude rozdělena do několika bloků, ten první bude trvat dva týdny. Zaměříme se v něm na strukturální trénink, ať už fyziologický nebo silový. Především se chceme věnovat zapracování a vyrovnání svalových disbalancí.“

Limitován pak bude trenérský štáb přetrvávajícími hygienickými opatřeními: „Hráči nemohou do kabin, takže dorazí přímo na trénink, odtrénují a pojedou rovnou domů. Samozřejmě budou mít k dispozici roušky, ručníky a dezinfekční prostředky. O to všechno se postarají kustodi,“ hlásí Ježek s tím, že hráčům budou měřit i teplotu.

Sám Ježek pak se všemi hráči konzultoval individuální přípravu během vynucené pauzy: „Už minulé léto jsme se snažili, aby příprava byla co nejvíce individuální. Každý hráč má jinou stavbu těla a rozdílné požadavky. V tomto ohledu to pro mě není tak specifické. Hned po skončení sezony jsem všem nabídl ať už možnost konzultace, nebo tréninkové programy přes různé aplikace. Dá se říct, že jsme spolu v kontaktu každý týden. Kluci se mi postupně ozývali a řešili jsme spolu postrehabilitační programy. Nejdůležitější je, aby si hráči především odpočinuli a postupně doléčili drobná zranění, která je trápila během sezony.“

O tom kdy se ale dostane tým na led, je podle kondičního trenéra brzo polemizovat. „Nějakou představu, jak by suchá příprava i příprava na ledě mohly fungovat, určitě máme. Ale těžko říct, jak se to celé vyvine, protože aktuální situace se mění každým dnem. Všechno je pořád hodně nejisté. Bavit se o tom můžeme, ale jak to celé dopadne, zatím nikdo neví,“ dodává Ondřej Ježek, který se k Bruslařům připojil před uplynulou sezonou.