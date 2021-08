Do Mladé Boleslavi se vrátila hokejová Liga mistrů po pěti letech. A Bruslaři hned na vlastní kůži pocítili ten nejlepší možný evropský hokej. Soupeřem jim totiž byl čtyřnásobný vítěz této soutěže – švédská Frölunda.

Z konfrontace s ní, ale domácí nevyšli výsledkově dobře, když svému soupeři podlehli 1:4. Přitom hra v poli byla vcelku vyrovnaná. Největší rozdíl však byl v koncovce. Zatímco domácí nevyužili například Bernadův samostatný únik, nebo přesilovku pět na tři, hosté se trefili třikrát už v první periodě. Skóre otevřel v deváté minutě Olsson, pak se trefil kapitán týmu veterán Joel Lunqvist a na 3:0 v závěru třetiny zvýšil Carlsson.

„Zápas nám otevřel oči. Přijel nejlepší tým Evropy a ukázal nám, na čem ještě musíme zapracovat. Postupem zápasu jsme se ale víc a víc dostávali do hry a třetí třetina už byla docela podle našich představ,“ řekl k zápasu domácí brankář Jan Růžička. Tomu kryl záda Marek Schwarz, neboť obvyklá boleslavská dvojka Gašper Krošelj, chytal ve stejný den za Slovinsko zápas olympijské kvalifikace proti Dánsku.

V polovině zápasu se trefil nechytatelnou ranou Johansson a bylo to už 4:0 pro hosty. Za domácí se v dobré šanci objevil Eberle, ve třetí části pak také Šťastný. Ale všechny pokusy domácích kryl pozorný Niklas Rubin v hostující brance. I ten však byl čtyři minuty před koncem krátký na Lunterovu střelu po přečíslení dvou proti jednomu obránci. „Rozhodně rozhodla první třetina, kde jsme prohrávali 0:3 a proti tak silnému týmu už s tím nejde moc udělat. Rozhodla jejich produktivita a důraz na brankovišti. Škoda, že nám tam v úvodu zápasu něco nepadlo. Za stavu 0:3 už to bylo těžké, ale klobouk dolů před klukama, že to nezabalili, a ještě jsme z toho udělali důstojný zápas,“ dodal mladoboleslavský gólman.

Jeho tým čeká další zápas Ligy mistrů už v sobotu, kdy BK Mladá Boleslav přivítá od šestnácti hodin další evropský velkoklub, tentokrát finský IFK Helsinki.

BK Mladá Boleslav – Frölunda Indians 1:4

Branky: 56. Lunter (Kousal) - 9. Olsson (Lasu. Niederbach), 16. J. Lunqvist (Lasch, Henriksson), 20. Carlsson (Johansson, Mursak), 30. Johansson (Friberg). Rozhodčí: Pražák, Šindler – Hynek, Ondráček. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1.

Boleslav: Růžička – Jánošík, Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Fillman, Šidlík - Lunter, Zbořil, Šťastný – Kousal, Najman, Flynn – Kotala, Závora, Dufek - Eberle, Bičevskis, Stránský.

Frölunda: Rubin – Edvinsson, Folin, Norlinder, Elliott, Ekbom, Johansson, Olsson – Henriksson, J. Lundqvist, Friberg – Nilsson, Špaček, Muršak – Niederbach, Lasu, Sundström – Nässén, Carlsson, Lasch – Söderblom.