V úvodu zápasu byli aktivnější hokejisté Liberce. Ti si vypracovali několik slibných šancí. Ty největší měli Michal Birner a o něco později i Marek Zachar. Ani jeden z hráčů nedokázal překonat mladoboleslavského brankáře Jana Růžičku. V samotném závěru první třetiny měla velkou šanci hostující Mladá Boleslav, ale liberecký brankář Petr Kváča našel puk dříve než útočící hráč.

Diváci si v Home Credit Areně museli na gól počkat až do 25. minuty. Domácí Tomáš Hanousek přesnou přihrávkou vyslal do brejku Radana Lence, jehož střela propadla mezi betony brankáře. Skvělé zákroky si připsal Jan Růžička krátce po polovině zápasu, zastavil hned tři střelecké možnosti Dávida Grígera. Ve 33. minutě Růžička přenechal své místo Marku Schwarzovi. Ten se hned musel předvést proti střele Tomáše Filippiho. Liberecké těsné vedení platilo po čtyřiceti minutách.

Ve třetí třetině navýšil Liberec své vedení, když ránou od modré čáry uspěl Lukáš Derner. Mladé Boleslav měla šanci na snížení, ale Oscar Flinn z ostré pozice trefil jen brakovou konstrukci. Více šancí zápas nenabídl, a tak hokejisté z města automobilů prohráli 0:2. Mladá Boleslav na své první pohárové body do tabulky čeká.



Generali Česká Cup, skupina B

Bilý Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Lenc (Hanousek), 46. Derner (Musil). Rozhodčí: Úlehla, Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 3:6, navíc Šmíd (LIB) 10. min. za nesportovní chování. Využití: 0:0. Diváci: 1171. Střely na branku: 32:23. Průběh utkání: 2:0.



Liberec: Kváča (Pavelka) – Knot, Šmíd, Rosandič, Hanousek, Derner Havlín – Birner, Filippi, Bulíř – Rachůnek, Gríger, Lenc – Musil, Jelínek (C), Zachar – Rychlovský.



Ml. Boleslav: Růžička (33. Schwarz) – Bernad, Fillman, Šidlík, Pláněk (C), Hrbas, Dlapa, Klikorka – Flynn, Zohorna, Kotala – Strnad, Cienciala, Šťastný – Alderson, Zbořil, Jääskeläinen – Lunter, Bičevskis, Stránský.