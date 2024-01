Velmi zajímavé předávání pololetního vysvědčení čekalo ve středu na děti z prvního stupně Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Mladé Boleslavi.

Hokejisté BK Mladá Boleslav předávali pololetní vysvědčení | Foto: Jan Pavlíček

Mladá Boleslav - O tom, že předávání pololetního vysvědčení nemusí být nutně formalita ve školní lavici, se ve středu dopoledne přesvědčily děti z boleslavské "Benešovky." Ty totiž převzaly svá půlroční hodnocení přímo na ledové ploše Ško-Energo Areny. A navíc to nebylo z rukou svých učitelek, ale přímo od hokejistů BK Mladá Boleslav.

Chyběl u toho už Ondřej Rohlík. Vzdor veškeré snaze se Bruslařům nepodařilo s Pardubicemi vyjednat prodloužení jeho hostování do konce sezony, Dynamo trvalo na jeho návratu. Dvaadvacetiletý útočník se tak vrací do červenobílých barev. V rámci svého měsíčního hostování v BK Mladá Boleslav nastoupil Rohlík do deseti zápasů, v nichž si připsal jeden gól a dvě asistence.