V utkání domácí dvakrát vedli, Baníku se v obou případech podařilo srovnat gólový účet a nájezdy pak dospěly do deváté série, kdy druhý bod Benáteckým připsal obránce Ondřej Buchtela. V pondělí cestují Benátky do Jihlavy, poslední domácí zápas letošní sezóny pak sehrají ve středu s Prostějovem.

První gól zápasu padl až v závěru druhé třetiny. Z nevinné akce se najednou dostal na útočný výlet obránce Jakub Žůrek a precizním bekhendovým blafákem vstřelil svou premiérovou letošní branku – 1:0.

Vstup do třetí části se povedl hostům, v přesilovce se totiž dočkali vyrovnání. Do střelecké pozice si najel Tomáš Urban a přesnou střelou pokořil Krále – 1:1. Benátečtí si nachystali odpověď o čtyři minuty později, a to rovněž v početní převaze. Dlouhý udělal vítr před Bednářem a důrazný Petr Gajda protlačil po ledě kotouč do branky – 2:1. Možnost ke zvýšení náskoku měl v 54. minutě Jiří Průžek, který byl v brejku hákován Přindišem, ale sám faulovaný nařízené trestné střílení neproměnil, neboť se zamotal do vlastních kliček.

A Baník za to Benátecké potrestal vyrovnávajícím gólem. V signalizované výhodě si na přihrávku Švece najel Tomáš Pařízek a střelou na bližší tyč srovnal gólový účet, a jak se brzy ukázalo, poslal duel do prodloužení – 2:2. Pět nastavených minut o vítězi nerozhodlo, a tak přišly na řadu samostatné nájezdy. Ty se rozhodly až v deváté sérii, povedeným manévrem připsal bod navíc domácímu celku obránce Ondřej Buchtela.

Kouč Benátek Valdemar Jiruš zápas zhodnotil: „Utkání mělo vysoké tempo. Hrál se rychlý hokej se šancemi na obou stranách. Zápas byl po celých šedesát minut vyrovnaný, rozhodovaly v něm maličkosti. Věřili jsme, když jsme vedli 2:1, že to dotáhneme do vítězného konce. Malinké zaváhání nás ale o výhru připravilo. Myslím si, že v prodloužení jsme měli více ze hry, ale nepodařilo se nám vstřelit branku. Druhý bod jsme si tak vzali v samostatných nájezdech, za což jsme rádi.“

Benátky – Sokolov 3:2 sn

Branky: 40. Žůrek (Šeliga, Průžek), 49. Gajda (A. Dlouhý, Chrtek), rozhodující nájezd Buchtela – 45. Urban (Pařízek, Kadeřávek), 56. Pařízek (Švec, Hašek). Rozhodčí: Micka, Pilný – Ševic, Votrubec. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 220. Střely na branku: 23:22.

Benátky: Král – Kunst, Böhm, Buchtela, Charvát, Žůrek – Průžek, Šír, Pabiška – Gajda, Chrtek, A. Dlouhý – D. Špaček, Šafařovský, Wiencek – Šeliga, Žemba.

TOMÁŠ NEJEDLO