Hokejový reprezentační obránce Vojtěch Mozík za Kometu Brno hrát nebude. Pouhé tři týdny po oznámení příchodu v moravském klubu odchovanec BK Mladá Boleslav končí, vysvětlil to rodinnými důvody, které nechtěl blíže komentovat.

"Dojíždění do Brna bohužel nepřipadá v úvahu, protože potřebuji být nablízku své rodině, která má zázemí v Praze," uvedl osmadvacetiletý hráč na webu Komety. "Jeho důvody naprosto chápeme a akceptujeme. Přejeme celé jeho rodině, aby všechno dobře dopadlo. Z pohledu Komety to pro nás znamená, že budeme nadále jednat o příchodu dalšího špičkového obránce," řekl trenér Jiří Kalous.

Mozík v minulé sezoně hrál KHL za Kunlun, v extralize naposledy působil před šesti lety. V roce 2015 odešel z Plzně, se kterou o dva roky dříve získal titul, do NHL a snažil se prosadit do kádru New Jersey. Za Devils odehrál ve dvou sezonách sedm utkání, jinak působil na farmě v Albany. Po návratu do Evropy hrál za Podolsk, Färjestad a Kunlun.

V Česku hrál i za Mladou Boleslav, z níž v sezoně 2012/13 zamířil do Plzně. Rodák z Prahy se představil na olympijských hrách v Pchjongčchangu, letos byl v přípravě na mistrovství světa, ale do konečné nominace se neprobojoval. Zatím není jasné, kde by mohl v kariéře pokračovat, objevily se však už spekulace o možném angažmá v dresu pražské Sparty. Ve hře by však mohl být i mladoboleslavský Bruslařský klub.