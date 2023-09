/VIDEO, FOTO/ Extraligový hokej je zpět a pod Ještědem začal pěkně zostra. Do Liberce totiž přijela Mladá Boleslav a hned v prvním kole se tak utkali dva rivalové. Zápas plný zvratů sledovalo 6796 diváků, což je skvělé číslo na první kolo. Domácí navíc drama v závěru rozhodli ve svůj prospěch a vyhráli 4:3.

Skvělá návštěva. 6796 fanoušků přišlo na první extraligové kolo na souboj Bílých Tygrů s Mladou Boleslaví. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

První gól vstřelili hosté v přesilové hře, Tygrům se pak povedlo otočit na 2:1, jenže Mladá Boleslav dala na konci prostředního dějství dvě branky a rázem opět o gól vedla. Ve třetí třetině padly také dvě branky, obě však do hostující sítě. Tu poslední v utkání zaznamenal Jaroslav Vlach v čase 58:34 a zajistil Liberci všechny tři body. „Zvládli jsme to jako tým. Oscar uhrál souboj v rohu a nevím, jestli mi to chtěl přistrčit nebo mu utekl puk. Každopádně se to ke mně odrazilo a se štěstím to padlo k tyči,“ popisoval s úsměvem rozhodující moment zápasu.

Vstup do soutěže je vždy velmi důležitý. „Byl to dobrý zápas, ale takový neučesaný. Klasický začátek sezony. Myslím si, že utkání mělo výborné tempo a je důležité takto vyrovnané souboje zvládat a překlápět na naši stranu,“ uvědomuje si Vlach.

KVÍZ: Česko, hokejová země. Jak dobře znáte zimní stadiony?

Róbert Lantoši otevřel střelcký účet zápasu, ale po závěrečné siréně se radovat nemohl. „Prohra samozřejmě mrzí. Víme, že na liberecké půdě to nikdy není jednoduché. Máme se ale od čeho odrazit do dalších zápasů,“ hledal slovenský útočník pozitiva na výkonu.

Ty také vzápětí našel. „V první řadě jsme dali tři góly, a to je pozitivní. Také fungovaly přesilovky. Jdeme dobrým směrem,“ pravil Lantoši.

Podobně to viděl také jeho nadřízený. „Samozřejmě nás prohra mrzí. Sahali jsme minimálně po bodu. Je škoda, že jsme takhle v závěru ztratili šanci bojovat o dva body. Zápas byl vyrovnaný se šancemi na obou stranách. Pro nás to bohužel dopadlo tak, jak to dopadlo. Máme se ale od čeho odrazit. Z našeho výkonu vidím jako pozitivum, že jsme vstřelili více branek, než bylo loni průměrem a od toho se budeme chtít odpíchnout,“ hodnotil vstup do soutěže Jiří Kalous.

Sexshop, sponzor místo loga klubu. Hlasujte pro nejošklivější hokejový dres

Jeho jmenovec si po náročném zápase mohl oddychnout. „Byl to těžký start extraligy, což jsme čekali. Přijel velice kvalitní soupeř a myslím si, že na první kolo jsme viděli velice dobré a kvalitní utkání z obou stran. Oba týmy předvedli parádní hokej. Když k tomu přičteme diváckou atmosféru a utkání plné zvrátů, jsme šťastní, že jsme to dotáhli do vítězného konce. To je na startu velice důležité,“ hodnotil asistent trenéra Jiří Kudrna.

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Faško-Rudáš (Budík, Ivan), 25. Filippi (Faško-Rudáš), 46. Melancon (Filippi, Flynn), 59. Vlach (Flynn, Faško-Rudáš) – 10. Lantoši (Aaltonen, Pyrochta), 38. Aaltonen (Järvinen, Bernad), 40. Pyrochta (Aaltonen). Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Kajínek, Svoboda. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 6796. Střely na branku: 34:27.

Sestavy:

Liberec: Hrenák (Král) – Ivan, Budík, Melancon, McCoshen, Kolmann, Derner, Král – Klíma, Bulíř (A), Birner (C) – Faško-Rudáš, Filippi (A), Pérez – Rychlovský, Hawryluk, Flynn – Gajda, Šír, Vlach.

Mladá Boleslav: Novotný (J. Růžička) – Pláněk, Pyrochta (A), Čech, Jánošík (A), Osburn, R. Jeřábek, Bernad – Aaltonen, Järvinen, Skalický – Lantoši, O. Roman, Söderlund – Šmerha, Fořt, Malát – Stránský (C), Suchý, Dvořáček.