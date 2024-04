Hokejová Mladá Boleslav v pátek představila složení sportovního úseku a realizačního týmu A mužstva. Novým sportovním ředitelem se stal Tomáš Vlasák, který doposud působil v Plzni, na lavičce pak zůstává dosavadní hlavní kouč Richard Král, jemuž bude nadále dělat asistenta David Havíř. Na střídačce naopak končí Václav Pletka.

Richard Král | Foto: Jan Pavlíček

„Angažováním Tomáše Vlasáka posilujeme sportovní pozice v našem klubu,“ vysvětluje na klubovém webu generální manažer bruslařů Jan Tůma.

Dosavadní sportovní ředitel Martin Ševc v klubu zůstává a přesouvá se na pozici sportovního manažera, kde by měl úzce spolupracovat právě s Vlasákem. „Oba vědí, co tahle práce obnáší a co je třeba dělat pro úspěch. Věříme, že vytvoří silný tandem,“ doplňuje Tůma.

Tomáš Vlasák během hráčské kariéry získal tři tituly mistra světa i pohár pro vítěze extraligy a zahrál si i v NHL. Hráčskou kariéru ukončil v sezoně 2014/15 ve Slavii a následně působil na trenérských a manažerských pozicích v Plzni. Právě odtamtud se z role sportovního manažera nyní přesouvá do středočeského klubu.

Tým pro novou sezonu bude dál skládat i ve spolupráci s hlavním trenérem Richardem Králem. Ten se postavil na lavičku mladoboleslavských hokejistů loni v listopadu, kdy opustil pozici trenéra pardubického béčka a u bruslařů nahradil dosavadního kouče Jiřího Kalouse. S týmem nakonec dosáhl na vytyčený cíl a zachránil se z posledního místa extraligové tabulky. I proto dostane důvěru i nadále.

Královým asistentem zůstává i pro další sezonu David Havíř, z trenérské trojice naopak vypadl Václav Pletka, který se dál bude věnovat mladoboleslavské mládeži.

„Vencovi patří dík. Bohužel toho u A týmu mnoho veselého nezažil, takže o to je jeho práce záslužnější,“ říká Tůma.

„Máme za sebou dvě více či méně nepovedené sezony a tlak na to, abychom byli zase tam, kam podle nás patříme, bude velký – od nás samotných, ale i od našich fanoušků. Jsme přesvědčeni, že to tato trenérská dvojice zvládne,“ doplňuje Tůma ke složení trenérského dua.

Klub už se před nějakou dobou rozloučil s trenérem brankářů Lukášem Mensatorem, který míří na stejnou pozici do Karlových Varů, za něž odchytal velkou část své hráčské kariéry. Novým trenérem mladoboleslavských brankářů se stal Filip Šindelář, který dosud vedl v klubu mládežnické gólmany. Zbytek realizačního týmu zůstává beze změn.