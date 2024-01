Jak se zrodil váš přestup do Mladé Boleslavi? Měl jsem nabídku ze slovenské extraligy a do toho zničehonic přišla Boleslav. Měl jsem z toho samozřejmě respekt, ale je to pro mě výzva. Řekl jsem si, že je to pro mě velká šance a že bych chtěl, aby tady dopadla sezona úspěšně. V Prostějově to bylo trochu složité, ale naštěstí už je to za mnou a jsem tady.

Překvapil vás zájem z extraligy, nebo jste to čekal?

Moc jsem to nečekal. Byl jsem za to strašně vděčný a chtěl bych udělat všechno pro to, abych nezklamal lidi, kteří mi pomohli. Já jim chci pomoct svým stylem hry a bojovností, abychom se vyhnuli čtrnáctému místu. Překvapený jsem svým způsobem byl, ale jsem za to vděčný.

Jaký by měla být vaše role v týmu? Hlavně obranná práce ve čtvrté lajně?

Tak by to mělo být, tak mi to bylo řečeno. Já to chápu a beru. Udělám všechno, co je v mých silách, abych tuhle úlohu a roli zvládl.

V průběhu sezony jste vyměnil Chance ligu za extraligu. Jaký to byl rozdíl?

Je to extrémní rozdíl. Četl jsem kolikrát články, že to takový rozdíl není a že třeba Chance liga je rychlejší. Já si to vůbec nemyslím. Naopak jak jsou v extralize hráči lepší ve všech ohledech, tak je hra díky tomu rychlejší. Hráči jsou šikovnější, dávají si přesné přihrávky… Zatím je to extrémní rozdíl.

Přišel jste ale do týmu, který je poslední v tabulce. Jaká byla nálada v kabině?

I v mých letech je člověk zezačátku nervózní z příchodu, zvlášť když kolem sebe vidí tak kvalitní hráče. Nejdřív jsem se tedy snažil zapadnout a tolik jsem to kolem nesledoval. Nálada ale není poraženecká nebo odevzdaná. Naopak při zápasech se kluci snaží pořád povzbuzovat a být pozitivní. Je tam hodně víry a touhy se z toho vyhrabat.

V Mladé Boleslavi už jste působil před 11 lety. Jaké na to máte vzpomínky?

To jsem byl ještě mladý kluk a neměl jsem rodinu. Byl tu tehdy dobrý tým, hráli jsme baráž a poslední zápas v Liberci byl o všechno. Bohužel nám to nevyšlo. Líbilo se mi tady, ale je to už hodně let, takže člověk spoustu věcí zapomene. Je tu ale pořád stejný kustod, masér… Vzpomínky jsou každopádně pozitivní.

Změnilo se to na stadionu hodně od té doby?

Samozřejmě jsou tu nějaké nové věci jako mantinely. Stadion je ale pořád stejný. V šatnách je nové vybavení, ale extrémní změna tu asi neproběhla. Je možné, že jsem to ale zapomněl.

Koho z týmu jste znal, když jste přišel do kabiny?

V Kladně jsem se potkal s kondičním trenérem Michaelem Obrtelem. S Honzou Stránským jsme spolu chodili na základku, dokonce jsme spolu seděli v lavici. Naposledy jsme se viděli na srazu ze základky před asi pěti lety, takže jsem rád, že jsem se s ním zase potkal. Přišel jsem do páté třídy a byli jsme spolu až do devítky. Sebastian Malát je pak z Klatov jako já, ale je to mladý kluk, zatímco já už jsem starý. Věděli jsme o sobě, ale moc se neznáme. Trochu jsem znal Bernyho (Davida Bernada), protože znám jeho bráchu, a to bude asi všechno.

Zatím za sebou máte dva zápasy – porážku 1:6 v Litvínově a domácí prohru 2:3 po nájezdech s Třincem. Co vám utkání ukázala?

V Litvínově rozhodlo, že nám ve druhé třetině dali rychlými góly z 0:1 na 0:4. Bylo to těžké. S Třincem doma jsme ale nehráli vůbec špatně a možná jsme si i zasloužili druhý bod víc než oni. Určitě to bylo pozitivnější.

V příštím týdnu vás čeká důležitý souboj s Kladnem, které je předposlední. Máte to v hlavách, nebo jdete zápas od zápasu?

Můžu mluvit jen za sebe, ale vůbec to v hlavě nemám, máme do té doby ještě dva jiné zápasy. Až přijde den zápasu, tak na to budeme myslet. Teď by to nebylo dobré. Myslím, že můžeme porazit každého. Bude to ale určitě hodně důležitý zápas.

Jak se na to vy osobně těšíte? V Kladně jste odehrál čtyři sezony.

Asi to pro mě bude trochu speciální. Strávil jsem tam nějaký čas, zažil jsem tam postup. Člověk tam zažil úspěch, takže to asi bude zajímavé. Čím je člověk starší, tak to ale tolik neprožívá, jako když jsem hrál třeba poprvé proti Plzni. Možná vypíšu nějaký peníz, když se vyhraje, ale že bych měl nějakou větší trému, to ne.