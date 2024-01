Kladno jste porazili po samostatných nájezdech a po zápase na vás byla vidět velká radost. Byla to i trochu úleva? Určitě. Máme aspoň jeden bod navíc, ale měli jsme šance i na to, abychom vyhráli za tři. Větší část zápasu jsme měli víc ze hry, i když i Kladno mělo pasáže, kdy jsme možná byli psychicky trochu dole a oni byli na koni… Aspoň bod navíc. Tři by ale byly lepší.

Byla na ledě znát důležitost zápasu?'

Jo, ale nemyslím, že by se zas tak vyčkávalo. Na začátku jsme dostali gól z nájezdu, ale první třetina byla z naší strany hodně dobrá. Nebylo znát, že by to bylo svázané taktikou nebo obavou.

Ve třetí třetině ale napětí narůstalo, ne?

Tam už jo. Většinou to tak je, že když už někdo dá gól, tak je to rozhodující branka zápasu. Proto už to bylo trochu opatrnější než předtím.

Zapsal jste svůj první gól po příchodu do Mladé Boleslavi, když jste šikovně tečoval na 3:2. Premiérovou trefu jste načasoval ideálně, že?

Jo, mám radost, jen škoda, že to nebyl vítězný gól. Proti Kladnu je to trochu pikantní. Škoda, že to nevedlo k vítězství za tři body. Trefit se proti bývalému klubu je ale vždycky dobré.

Krátce po vstřelené brance jste šel ale na trestnou lavici a brzo bylo srovnáno. Vyčítal jste si to hodně?

Chci se na to ještě jednou podívat. Neudělal jsem žádný pohyb, jel jsem stejně, ale soupeř udělal protizvrat a asi mi zakopl o nohy. Nevím. Já žádný vědomý pohyb proti němu neudělal. Rozhodčí to ale odpískal, takže to asi faul byl. Mrzí mě to hodně. Psychicky mě to ale nijak nesrazilo. Stane se to, že někdo udělá faul. Teď jsem to byl já a mrzí mě to. Teď už to ale nezměním. Člověk neví, jak by to bylo dál. Třeba by se to vyvíjelo stejně, možná hůř. Samozřejmě bych to vzal zpátky, ale už to nejde.

Na ledě jste strávil přes osm minut, ale hrál jste i důležité úseky a vypadalo to, že vaše hra na Kladno platila. Vnímal jste to tak?

Nějak se to prostřídávalo, takže jsem se tam dostával víc než obvykle. Nebylo to ale tak, že bychom tam chodili ve stejném složení jako lajna, ale vždycky jsem tam byl místo někoho. Měl jsem ale asi větší icetime než obvykle.

Pomůže vám do dalších zápasů vstřelený gól?

Jo, určitě. Kdyby zápas dopadl za tři body, tak by to byla větší euforie. Je to ale fajn, člověk si může maličko víc dovolit a nebude mít v hlavě jenom to, aby to klukům nezkazil, když se tady celý rok perou. Hokej je ale o chybách, každá branka je o tom, že někdo udělá chybu. My za sebou hlavně musíme stát. Jde o to, aby chyb bylo co nejméně, abychom se z toho poučili a abychom stáli za sebou jako jeden tým. To nám pomůže z posledního místa.

V rozhovoru z minulého týdne jste říkal, že možná vypíšete na výhru proti Kladnu nějakou odměnu v kabině. Udělal jste to?

Pár lidí něco vypsalo a já byl mezi nimi. Tak se to dělá, není to nic výjimečného.

Rozdíl mezi vámi a Kladnem se zmenšil na dvoubodový, Rytíři ale pořád mají k dobru dva zápasy. Co říct k této situaci?

Kdybychom měli stejný počet zápasů, tak by to byl bod, který pomůže víc. Oni ale pořád mají dva zápasy, takže všechno záleží na tom, jak to budou hrát. V minulém zápase v Třinci jsme je mohli dotáhnout, hráli jsme dobrý zápas a mohli jsme mít víc než bod. Když je na tom tým tak, jak je, tak se k němu ale většinou štěstí nepřikloní.