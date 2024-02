Po výhře na ledě Kladna máte jistotu, že se vyhnete poslednímu místu a baráži. Je to úleva? Je to výborné, bojovali jsme s tím celou sezonu a je super, že jsme si to rozhodli sami svými zápasy. Už máme klid. Ještě ztrácíme sedm bodů na dvanácté místo, takže se ještě můžeme pokusit to zvládnout a udělat play-off. To by po téhle sezoně byl malý zázrak. Šanci ale máme, uvidíme. Musíme si oddechnout. Vyhnuli jsme se baráži, teď musíme zkusit zabojovat o play-off.

Radost na vás po zápase byla vidět veliká. Spadlo to z vás hodně?

Určitě. Jsem hlavně rád, že jsme to zvládli sami a nemusíme na nikoho čekat, jestli porazí Kladno. Rozhodli jsme si to sami, uhráli jsme to a ukázali jsme, že patříme nahoru. Pořád můžeme udělat play-off, když vyhrajeme tři zápasy a Vary prohrají, tak jsme tam. Uvidíme.

Kladno jste porazili na jeho ledě 5:0. Překvapil vás vývoj utkání?

Bylo super, že jsme rychle dali první gól. Další střídání jsme ale nehráli dobře. Dali jsme pak druhý gól a třetí gól a tím jsme se uklidnili. Druhou třetinu jsme ale nehráli dobře, Růža (Jan Růžička) nás podržel a patří mu velký dík. Vychytal nám dva zápasy – v Budějovicích a dneska nás zase podržel. My góly dali a měli jsme klidnější zápas než v Budějovicích.

Tři góly v prvních 10 minutách byly klíčem ke zvládnutému utkání, že?

Určitě. Uklidnili jsme se, kdyby to bylo vyrovnané nebo jen o gól, tak bychom byli my i oni ve stresu a bylo by to otevřené. Když jsme dali tři góly, tak jsme ale kontrolovali hru. Druhou třetinu jsme sice nehráli dobře, ale Růža nás podržel a urvali jsme to.

Vy jste vstřelil druhý gól ranou z mezikruží. Dostal jste to do ideální pozice?

Rozhodně, mezi kruhy už je to ve slotu a tam už je jen úkol trefit bránu a dát gól. Podařilo se mi to, jsem rád, že jsem týmu pomohl. Bylo ale úplně jedno, kdo dá góly. Museli jsme urvat zápas a vyhrát, abychom byli v klidu. Co se teď stane, to se stane. Splnili jsme to, za co jsme bojovali celou sezonu. Díky bohu za to.

V jednu chvíli jste skončil po bodyčeku na kladenské střídačce. Pro diváka úsměvný moment, ale pro vás asi tolik ne, že?

V pohodě. Jsem hráč, který rozdává hity a musí je i přijmout. Tak to beru. Dostal jsem normální čisté tělo. Když mě někdo trefí čistě, úplně v pohodě. Jak rozdávám, tak i přijímám. Je to součást hokeje, tak to má být.

Boleslav poslala Rytíře nekompromisně do baráže a bojuje o předkolo

Kaňkou na zápase je zranění Adama Jánošíka, který schytal ránu pukem do obličeje. Víte, jak je na tom?

Co vím, tak odjel do nemocnice. Snad bude v pořádku. Uvidíme, je to nešťastné. Udělali jsme to i pro něj, protože je srdcem týmu. Je to obětavý bek a kapitán týmu. On se pro nás rozdá, jsem rád, že jsme to i pro něj zvládli.

Na kladenském stadionu jste měli téměř domácí atmosféru – přijela řada vašich fanoušků a domácí navíc kvůli bojkotu nefandí. Co jste tomu říkal?

Byla tu výborná kulisa, jako kdybychom hráli doma. Fanoušci byli slyšet a patří jim velký dík, že nás přijeli podpořit v rozhodujícím zápase. Fandili nám celou sezonu a jsem už kvůli nim rád, že jsme to zvládli. Neotočili se k nám zády a drželi s námi. Bylo to i pro ně, jsem rád, že jsme to zvládli. Můžeme si oddechnout a už můžeme jen překvapit.

Sám jste zmiňoval, že stále žije naděje na play-off. Může vám pomoct, že budete mít už rozvázané ruce, protože strašák v podobě baráže je pryč?

Určitě, už můžeme hrát v klidu. Hlavní strašák je za námi a teď už můžeme jen získat. Musíme se o to pokusit a porvat. Hlavní cíl jsme ale splnili a to je důležité.