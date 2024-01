Páteční důležitý souboj dvou posledních týmů hokejové extraligy zvládla o kus lépe Mladá Boleslav. Bruslaři na domácím ledě udolali Kladno 4:3 po samostatných nájezdech a v tabulce se jim přiblížili na rozdíl dvou bodů. Rytíři v utkání jednou vedli a dvakrát dotahovali ztrátu, ale na vítězství jim nestačilo ani 42 zákroků brankáře Landona Bowa. V nájezdech rozhodl mladoboleslavský Tomáš Fořt. Tým Jaromíra Jágra má před svým pronásledovatelem však stále k dobru dva zápasy.

Tipsport extraliga, 35. kolo: BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno, 12. ledna 2024 | Foto: Jan Pavlíček

Hokejisté Mladé Boleslavi do souboje na chvostu tabulky poslali poprvé od návratu z bronzového mistrovství dvacítek obránce Aleše Čecha a v útoku dali prostor lotyšskému juniorovi Kristersi Zvagulisovi, který se představil už ve Vítkovicích.

S novým lotyšským jménem se vytasilo i Kladno, na jehož lavičku poprvé jako dvojka usedl Mareks Mitens, který by měl klubu vypomoci při zranění Adama Brízgaly. Většinu fanoušků na mladoboleslavském stadionu ale logicky zajímalo jiné jméno – legendární Jaromír Jágr se objevil v kladenské sestavě vedle Jakuba Klepiše a Eduardse Tralmakse a poprvé v ročníku nastoupil v elitní formaci Rytířů.

První třetina však herně patřila domácím hokejistům, kteří během ní vyprodukovali hned 20 střel. Jenže dlouho jim nebylo přáno. Kladno naopak vyrazilo do ojedinělého útoku v sedmé minutě, Tralmaks se prosmýkl za obranu a následné trestné střílení proměnil. Kladenští fanoušci, kteří kompletně zaplnili hostující sektor nad Růžičkovou brankou se tak poprvé mohli zaradovat.

Zbytek třetiny poté přinesl znovu mladoboleslavský tlak. Kanadský brankář v barvách Rytířů dělal, co mohl, vytáhl několik skvělých zákroků, ale v poslední minutě úvodního dějství v oslabení neviděl na střelu Róberta Lantošiho a bylo srovnáno.

Vyrovnaný stav platil i po druhém dějství, i když v něm padly hned čtyři góly. Mladou Boleslav nejprve poslal do vedení Pavol Skalický, jenže na druhé straně srovnal pohotový Radek Smoleňák, který si následně provokativně užil děkovačku pod kotlem domácích fanoušků.

Hrdinou dalších minut byl ale Pitule, hráč s bohatými zkušenostmi z obou klubů. Nejprve šikovně tečoval Čechovu střelu a mohl oslavit svůj první gól v sezoně za bruslaře. Jen o chvíli později ale stejný hráč fauloval a v přesilovce srovnal kladenský Eduards Tralmaks.

Ve třetí části s každou přibývající minutou rostlo na boleslavském stadionu napětí, střely na obou stranách rozhodnutí nepřinesly a Kladno se v závěrečných sekundách raději nikam nehnalo a pohlídalo si alespoň bod.

V prodloužení pak měl každý tým po jedné velké šance, na jedné straně ovšem předvedl výborný zákrok betonem Růžička a na druhé zakončil Skalický sólo akci jen vedle brány.

Rozhodnout proto musely samostatné nájezdy. V nich uspěl nečekaný domácí žolík Lintuniemi, který předtím v utkání neodehrál ani sekundu, a hostující útočník Sideroff a v páté sérii rozhodl o výhře bruslařů Tomáš Fořt.

„Skvělá atmosféra a výborní diváci. Hráči podali maximální výkon. Byli jsme o fous lepší, ale neproměnili jsme svoje šance. Jsme rádi za bod navíc a pokračujeme dál. Kladno má ještě dva zápasy k dobru, ale nic nevzdáváme a bojujeme až do konce,“ prohlásil po utkání asistent domácího trenéra David Havíř.

„První třetinu jsme mohli vyhrát, ale bylo by to asi nespravedlivé, protože Boleslav měla asi čtyři gólové šance. Pohyb jsme zlepšili ve druhé třetině a byli jsme aktivnější než soupeř. Ve třetí třetině jsme chtěli dát gól a rozhodnout, ale byla to nejvyrovnanější třetina ze všech. V prodloužení měla víc ze hry Boleslav. No a pak byly penalty,“ přidal svoje hodnocení i hostující kouč Otakar Vejvoda.