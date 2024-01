Hokejová Mladá Boleslav znovu reaguje na neuspokojivé výsledky a výkony a týmu dává další impuls v podobě příchodu útočníka Ondřeje Rohlíka. Dvaadvacetiletý forvard přichází do středočeského klubu na měsíční výpomoc z Pardubic, kde nastupoval hlavně za B tým v Chance lize. Odchovanec Dynama bude působit v Mladé Boleslavi minimálně do konce ledna.

Útočník Ondřej Rohlík z Pardubic přichází na měsíční výpomoc do Mladé Boleslavi. | Foto: BK Mladá Boleslav

„Stejně jako v případě Tomáše Pituleho se snažíme rozšířit kádr. Částečně kvůli zraněním a nemocem, částečně kvůli novému impulsu. Ondru dobře zná trenér Richard Král, takže v jeho případě skutečně víme, do čeho jdeme. Je to šikovný kluk na začátku kariéry,“ říká k Rohlíkovu angažování Martin Ševc, sportovní ředitel klubu.

Rohlík jako hráč Pardubic odehrál v této sezoně zatím 19 utkání, z toho čtyři v extralize a 15 v Chance lize, kde ho v úvodu ročníku vedl právě současný mladoboleslavský kouč Král. Zatímco v nejvyšší soutěži si dvaadvacetiletý útočník připsal jen jednu asistenci, v dresu pardubického béčka zapsal osm bodů za tři góly a pět asistencí.

Rodák z Chrudimi nastupuje za Pardubice od žákovských kategorií a premiéru v dresu áčka si odbyl už v roce 2019 v play out. Od té doby nastoupil v extralize ke 120 zápasům, v nichž vstřelil 11 branek a přidal stejný počet asistencí. O soutěž níž má ve 46 zápasech bilanci deseti branek a čtrnácti gólových nahrávek.

Foto: Bruslaři zakončili rok další výraznou venkovní porážkou

Svoje extraligové statistiky se nyní Rohlík pokusí rozšířit v Mladé Boleslavi, kde by měl působit minimálně do konce ledna. Pak si oba kluby vyhodnotí situaci a budou mezi sebou řešit případné další působení mladého útočníka v městě automobilů.

To se v extralize dál trápí. Po 31 odehraných zápasech je s 24 body dál poslední v tabulce a na předposlední Kladno ztrácí čtyři body. Rytíři ale odehráli o dva duely méně než jejich krajský sok. Vedení Mladé Boleslavi reagovalo na neuspokojivé výsledky výměnou trenéra i ukončením spolupráce s finským útočníkem Juhamattim Aaltonenem. V posledních dnech pak bruslaři přivedli do svých řad z prvoligového Prostějova útočníka Tomáše Pituleho a zatím posledním přírůstkem do sestavy se stal Pavel Rohlík.