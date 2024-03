Jan Půček

Jednadvacetiletý útočník Jan Půček letos dostal v extralize dosud největší prostor – přesto zasáhl v dresu bruslařů jen do 10 utkání. Odchovanec Vsetína se přesunul do středních Čech v dorostu a v minulé sezoně byl dokonce kapitánem mladoboleslavské juniorky. Za ni letos odehrál ještě 14 zápasů, ve kterých bral 11 bodů. Mezi elitou v dospělém hokeji už to ale tak slavné nebylo. Půček se v 10 zápasech radoval z bodu jen jednou, když zapsal asistenci.

V 16 zápasech si Půček letos vyzkoušel i Chance ligu, v níž hájil barvy pražské Slavie. Bodově se ovšem neprosadil ani jednou a skončil s bilancí -8 ve statistice plus/mínus.

Celkově má Půček na svém kontě 14 odehraných extraligových duelů, v nichž zapsal jednu asistenci. Ve druhé nejvyšší soutěži pak přidal dalších 24 utkání a dva body. V jednadvaceti letech ale na první větší šanci v dospělém hokeji teprve stále čeká.