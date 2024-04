Hokejové Benátky nad Jizerou povede do příští sezony druhé ligy nový hlavní trenér. Ten stávající Martin Novák se totiž rozhodl na pozici kouče áčka skončit a dál se bude věnovat jen trénování dětí. „Rozhodl jsem se tak už na konci listopadu. Mám své docela náročné zaměstnání a v dalších letech by to bylo pro mě strašně těžké skloubit,“ vysvětlil svůj konec čtyřiačtyřicetiletý trenér.

Benátky - Tábor (1:2), 2. zápas osmifinále. Domácí vsadili ve snaze o vyrovnání v závěrečných téměř čtyřech minutách na power-play | Video: Luboš Kurzweil

„Mám rodinu, dvě malé děti, do toho chci trénovat mládež. Právě na konci listopadu jsem se rozhodl, že áčko už trénovat nebudu. Okamžitě jsem to řekl vedení klubu, týmu pak před Vánoci, aby bylo dost času na hledání nového trenéra. Byla to perfektní zkušenost. Kvůli časovým, rodinným a pracovním důvodům jsem se tedy rozhodl tuto pozici opustit,“ doplnil dosavadní benátecký kouč v rozhovoru pro klubový web.

Martin Novák se na lavičku druholigového klubu postavil na konci minulé sezony, kdy nahradil na pozici hlavního trenéra Antonína Nečase. „Bylo to tak rychlé, že jsem si to ani nestačil uvědomit a najednou jsem stál na střídačce. Po jednom tréninku jsme ihned šli do akce. Bohužel to vloni nevyšlo i vinou častých zranění, ale byla to pěkná a dobrá zkušenost, která se nám hodila do další sezóny,“ ohlédl se Novák za ročníkem, který Benátky zakončily na třetím místě nadstavbové skupiny B.

I když to původně v plánu nebylo, Novák se svým kolegou Petrem Vorlem se postavili na lavičku i pro tuto sezonu. A s mužstvem udělali další krok a došli až do vyřazovacích bojů. Do nich se ale museli probojovat znovu až z nadstavby B.

Hokejistům Benátek končí sezona, Tábor je doma smetl sedmi góly

„Na jednu stranu mrzí, že jsme v osmičce nebyli, a přišli tak o zápasy s dobrými týmy. Ve spodní polovině jsme prohráli pouze dva zápasy, ve všech zbylých vyhráli. Hráli jsme dobře a tým si začal více věřit a dovolovat na ledě. Postupně jsme zapojili i mladé kluky. I díky tomu, že jsme hráli ve spodní skupině a vítězili, do play-off jsme nastupovali s vítěznou náladou,“ hodnotil Novák.

Jeho svěřenci nejprve v předkole vyřadili Ústí nad Labem 2:1 na zápasy, poté ale nestačili na velkého favorita z Tábora. „Proti Ústí jsme ve všech třech zápasech byli lepším týmem a potom jsme dokázali potrápit silného favorita z Tábora. Vymyká se z toho jen poslední zápas, kdy nás trápila zranění a virózy. Takto by se náš tým měl prezentovat i nadále,“ uvedl trenér týmu k porážce 0:3 na zápasy.

Hodnotí tedy sezonu svého týmu jako úspěšnou? „Postoupili jsme do play-off, což bylo naším cílem. Jak jsem ale říkal, sezóna byla jak na horské dráze. Venku se nám dařilo, nebyl tam na nás takový tlak. Mrzí mě, že v domácích zápasech, ve kterých jsme prohrávali o jednu nebo dvě branky, tak naši fanoušci na nás nadávali a řvali. Na kluky lili pivo a přáli si můj odchod,“ mrzelo Nováka.

Pavelec o gólmanech i domácím MS: Když byli v nároďáku lidi z Kladna, byl úspěch

„Úplný kontrast byly zápasy venku. V Děčíně jsme po dvou třetinách vedli 6:0 a jejich fanoušci stále povzbuzovali. Podobné to bylo i v Ústí nad Labem. Tým to vnímal a doma se mu nehrálo dobře. Řekl bych, že nakonec ta sezóna byla úspěšná,“ doplnil odcházející trenér.

I když u A týmu už dál působit nebude, v klubu zůstává a na starost bude mít výchovu další generace hokejistů. „I mé zaměstnání je na zimním stadionu. Budu hlavním trenérem třetí a čtvrté třídy a také manažerem mládeže, což znamená, že mám na starost všechny granty, vyúčtování a finance. V mé kompetenci budou i rozpisy zápasů, přestupy i hostování. V klubu budu nadále působit i jako člen výkonného výboru, ale už nebudu mít na starost sportovní stránku jako kupříkladu šéftrenér mládeže. Všem našim týmům budu fandit. Pokud někdo přijde a bude se chtít na něco zeptat, budu k němu otevřený a budu dělat vše pro to, aby náš klub rostl a aby Benátky byly na hokejové mapě stále značkou, která je nyní,“ zakončil Novák.