V loňském roce se Benátky nad Jizerou do druholigového play-off ještě neprobojovaly, letos ale vyhrály nadstavbu B a ve vyřazovacích bojích dokázaly přejít přes Ústí nad Labem. V příští sezoně se středočeský klub pokusí výsledek ještě vylepšit pod vedením nového trenéra. „Vyšší soutěž na postu hlavního trenéra je tou největší výzvou. Těším se na to,“ říká kouč Jiří Kadlec, který naposledy vedl Kutnou Horu ve středočeském krajském přeboru.

Jiří Kadlec na lavičce Kutné Hory. | Foto: SK Sršni Kutná Hora

„První kontakt proběhl už někdy minulý rok v dubnu, kdy jsem ale už byl v Kutné Hoře domluven na pokračování. Slíbili jsme si, že si během sezóny několikrát zavoláme a uvidíme. Stoprocentně jsme se domluvili někdy na konci ledna. Rozhodnutí to ale nebylo úplně jednoduché. V Kutné Hoře jsem byl spokojený, ale vyšší soutěž byla motivací,“ říká na klubovém webu nový benátecký trenér.

Výsledek mužstva z aktuální sezony, kdy Benátky v předkole porazily Ústí nad Labem 2:1 na zápasy a až v osmifinále nestačily na Tábor, vnímá jako hozenou rukavici.

„S ohledem na doplnění kádru by cíl měl být umístění po základní části minimálně do osmého místa. Zajistili bychom si tím kvalitnější soupeře pro druhou část jako přípravu na play-off. Ještě lepší by bylo konečné umístění do šestého místa, vyhnuli bychom se tak předkolu. S chutí do toho!“ vyhlašuje nový lodivod.

Co tedy říká tomu, jak je benátecký tým aktuálně poskládaný, a chystá případně doplnění? „Se stavbou kádru jsem spokojen. Většinu hráčů se podařilo podepsat i pro následující ročník. K nim se přidá několik nových tváří, které jsou na druhou ligu ošlehané, a také několik kluků, kteří vycházejí z juniorů. Některé hráče znám osobně ještě jako své spoluhráče, některé jako protihráče. Ostatní poznám za pochodu,“ popisuje Kadlec.

Fanoušky bude chtít bavit aktivním hokejem. „Nikdy, a to i jako hráč, jsem neměl rád nějaká vyčkávání a pasivní bránění. Jistěže jsou momenty, kdy se tomu nevyhnete, ale stavět na tom taktiku rozhodně nechci,“ hlásí rezolutně Kadlec.

Nový benátecký trenér strávil aktuální ročník na lavičce kutnohorských Sršňů v krajské lize. S týmem skončil ve skupině Východ na třetím místě a v předkole se utkal s pražskou Hvězdou. Na tu ale Kutná Hora nestačila a po výsledcích 1:6, 3:2 po nájezdech a 1:3 se s ročníkem rozloučila.

Kadlec, který svoji hráčskou kariéru spojil hlavně s Kolínem, Mladou Boleslaví a Hradcem Králové, teď vyhlíží novou výzvu ve třetí nejvyšší soutěži. „Těším se i na spolupráci s novými tvářemi v novém prostředí,“ nezastírá nástupce trenéra Martina Nováka.

Už pod jeho vedením se hráči sejdou v rámci letní přípravy v průběhu května. V mužstvu s jistotou nebudou pokračovat Lukáš Červ a Václav Čížek, tým dál hledá kvalitního obránce a centra. Podle slov sportovního manažera Jana Stehlíka je ale kádr z devadesáti procent hotový.