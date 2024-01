Benátkám patří v tabulce západní skupiny druhé ligy osmé místo. Jste spokojeni s touto pozicí? Jsme rádi, že jsme pořád na dostřel osmičky, a hodně teď bude záležet na zápasech, které máme před sebou, abychom se do osmičky dostali. Jako tým ale myslím, že máme na víc. Trošku jsme předpokládali, že bychom mohli být v bezpečnější zóně osmičky. Takhle je to na hraně.

Cílem pro zbytek sezony je tedy uhrát osmičku a překvapit v play-off?

Určitě, cílem sezony je udělat play-off. Na tom chceme pracovat celou sezonu. Play-off je to, co chceme, pak se uvidí dál.

Na konci prosince jste vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů, až teď přišla porážka s Kralupy. Dá se ale říct, že jdou výkony nahoru?

Myslím, že určitě. Víme, že máme silný tým, který je schopný hrát s kýmkoliv, máme výborného gólmana v bráně, super útočníky a i obrana je solidní. Víme o sobě, že jsme schopní hrát i s nejlepšími týmy. Na konci roku jsme si ukázali, že na to máme. V sezoně jsou samozřejmě výkyvy, kdy se daří víc a kdy míň. Teď potřebujeme do zápasů přenést to, co máme natrénované.

Kdo byl podle vás zatím nejvíc nepříjemný soupeř?

Nejvíc asi určitě Chomutov, který má vlastně profi tým. Ví se o tom, že chtějí postoupit, a je těžké hrát proti týmům, které mají čtyři lajny a výborné hráče. Hrají navíc tempo hokej a snaží se vás uvařit. Proti takovým týmům se hraje těžko. Letos hraje ale výborně třeba i Děčín, který těží ze svých útočníků. Hrají výborně a nikdo možná ani nepřepokládal, že by byli v osmičce. Je to hrozně ofenzivní manšaft, se kterým se hraje těžko. U nich jsme vyhrávali 6:0 a oni nám to skoro srovnali. Jsou tak ofenzivně ladění, že jsou schopní dát během třetiny hrozně moc gólů. Taky se proti nim hraje těžko.

Na dobrých prosincových výkonech a výsledcích máte velký podíl i vy. Devět kanadských bodů vám dokonce vyneslo titul hráč měsíce. Jak se to poslouchá?

Samozřejmě jsem rád, že jsem týmu mohl pomoct. Od začátku sezony dřu, abych byl týmu prospěšný. Je to pro mě zadostiučinění za práci, kterou se snažím dělat celou sezonu. Jsou to malé věci v rámci týmu, ale rád přispěju. Vždycky je nad jednotlivcem tým a o to mi jde. Abychom udělali play-off.

Proti Řisutům jste dokonce vstřelil hattrick. Vzpomenete si, kdy naposledy se vám povedlo dát tři góly v zápase?

Naposledy jsem dal hattrick asi někdy v žákovské lize, když jsem hrál ještě v Letňanech. Byl to zvláštní pocit, chvíli jsem ani nebyl schopný to vstřebat. Když už jsem v sezoně dva góly v zápase dal, tak tomu ten jeden chyběl. Bylo to zajímavé.

Do nového roku vykročili levou. Hokejisté Benátek doma nestačili na Kralupy

Užil jste si to o to víc, že třetí gól byl rozhodující v prodloužení?

Samozřejmě. Člověk to akorát v tu chvíli tak nevnímal. Prohrávali jsme 1:4, byl to skoro hotový zápas a soupeř si myslel, že to má v kapse. My jsme ale do třetí třetiny vstoupili úplně super, začali jsme hrát náš hokej, bruslit a napadat. Jak byl člověk v zápase, tak to ani moc nevnímal. Snažil jsem se co nejvíc pomoct týmu a měl jsem zrovna takové štěstí, že co jsem vystřelil, to tam padlo. Byl jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.

Loni jste za celou sezonu posbíral 10 bodů za tři góly a sedm asistencí, letos jste už na 15 bodech, sedmi gólech a osmi nahrávkách. Čím to je, že jste tak produktivní?

Minulý rok jsem se vracel po více než roční pauze bez hokeje, kdy jsem vůbec nehrál. Předtím jsem měl navíc spoustu zranění, takže jsem sezonu bral jako restart. Taková sezona nula. Potřeboval jsem se zase sžít s hokejem a s tempem, navíc jsem úplně neměl zkušenosti s druhou ligou. Zvykal jsem si i na to, jak to vypadá, jak to člověk kombinuje s prací… Celou sezonu jsem dost tvrdě pracoval a byl jsem docela zklamaný, že nemůžu týmu víc pomoct. Nedával jsem tolik gólů, kolik bych chtěl. Neusnul jsem ale na vavřínech, celou sezonu jsem pracoval a snažil jsem se pracovat i v téhle sezoně. Je to odměna za práci z minulé sezony.

Čím byla způsobená přestávka, kdy jste vynechal celou sezonu?

Předtím jsem byl na Slavii a měl jsem hodně zranění, musel jsem i na operaci ramene. Byly tam i nějaké věci, které se na Slavii staly a úplně mi otrávily hokej. Byl jsem z toho vnitřně zlomený, takže jsem si myslel, že už jsem s hokejem nadobro skončil. Už jsem nechtěl hrát, byl jsem opravdu zlomený. Tím, že jsem přišel do Benátek, tak jsem ale zase našel lásku k hokeji. Jsem rád, že tady jsem.

Zdraví teď drží?

Jo, musím říct, že jo. Budu se modlit, abych to přežil do konce sezony, protože zranění mě trápí celý můj hokejový život. Minulý rok mě přibrzdilo, když mi kolem Vánoc zlomili čelist. Pak jsem se do toho taky těžko dostával. Letos jsem na tom ale zapracoval, abych byl zdravý a připravený na celou sezonu.

V Benátkách jste tedy spokojený?

Určitě. Našel jsem tady super partu lidí, které mám rád. Do kabiny chodím hrozně rád každý den. Cítím se tam fakt dobře a snažím se to všem lidem, kteří to dělají srdcem a dřou pro kluky v týmu, vracet. Ať už je to vedení, kustodi nebo vedoucí, tak se jim to snažím vracet výkony.

Nálada v týmu není poraženecká, říká Pitule. V kabině se potkal se spolužákem

Druhá liga není profesionální soutěž. Čemu se věnujete profesně?

Věnuju se řemeslu, jsem vyučený klempíř. Když jsem skončil s hokejem, tak jsem to hned šel dělat. Dělám teď střechy, výškové práce a podobně. Když jsem byl ve Slavii, tak jsem hledal něco, co bych mohl rychle udělat, abych se mohl věnovat hokeji. V tu dobu jsem byl v áčku, tak jsem se rozhodl, že půjdu na tohle, protože to byl tříletý učňák. Nic jsem si od toho nesliboval, ale nakonec jsem rád, že jsem to udělal, protože to je další věc, která mě začala hrozně bavit. Je fakt dobré, když člověk umí něco rukama a může se v tom zlepšovat stejně jako v hokeji.

Váš táta je známá osobnost českého hokeje. Radím vám i teď ve druhé lize v Benátkách?

Samozřejmě, jsme hokejová rodina, takže o hokeji se bavíme každý den. Probíráme cokoliv, ať je to první liga, nebo NHL a extraliga. Radí mi a snaží se mi vždycky pomoct.

Chodí i na vaše zápasy?

Ano, snaží se a chodí skoro na každý domácí zápas. Je to fanoušek Benátek.