/FOTO, VIDEO/ Hokejisté Mladé Boleslavi se postarali o největší překvapení nedělního extraligového kola. V Brně vyhráli 3:2 po prodloužení.

Radost fanoušků Komety z gólu při utkání s Mladou Boleslaví. | Video: Václav Petrů

Brněnská Kometa měla po většinu zápasu navrch a svého soupeře místy dostala pod drtivý tlak. Domácí vedli po dvou třetinách 2:0 a ještě třiadvacet vteřin před koncem třetí třetiny měli hubený náskok 2:1, jenže potév čase 59:38 při power-play srovnal dělovkou od modré bývalý zadák Komety ve službách Mladé Boleslavi Filip Pyrochta a v prodloužení rozhodl o výhře Středočechů ještě nedávno obránce brněnského celku Alex Lintuniemi, který ke gólu přidal i dvě asistence.

Po opatrném úvodu hokejisté Komety převzali iniciativu, v osmé minutě se sice ještě při rychlém brejku neprosadil Adam Zbořil, ale o chvíli později už se domácí radovali. Při přečíslení Adam Zbořil naservíroval puk Zdeňku Okálovi, který střelou do odkryté brány otevřel skóre.

Za hosty mohl srovnat David Dvořáček, ale v dobré pozici z mezikruží se neprosadil. Na konci první části propadl brankáři Mladé Boleslavi Filipu Novotnému puk po střele Jakuba Fleka, ale kotouč zamířil těsně mimo mezi tři tyče.

V prostřední části měli domácí místy až drtivý tlak, ale své šance zahazovali. O jediný gól se postaral ve 26. minutě Tomáš Vincour, který se prosadil šikovnou tečí střely Daniela Gazdy. V největšípříležitosti pak mohl Kometu dostat do ještě většího trháku, když Novotný namazal puk brněnskému kapitánovi Martinu Zaťovičovi, jenž se zblízka neprosadil.

Jinak ale brankář Mladé Boleslavi svůj tým podržel, na začátku třetí třetiny lapil několik šancí Komety a dal Středočechům šanci vrátit se do zápasu. A Mladé Boleslavi se to povedlo. Ve 46. minutě se po střele bývalého brněnského obránce Alexe Lintuniemiho prosadil z dorážky teprve osmnáctiletý forvard středočeského celku Vojtěch Hradec.

Kometa si pak vytvořila řadu slibných šancí, ale uklidňující třetí branku se jim vsítit nepovedlo. A tak hosté poslali duel do prodloužení po Pyrochtově last minute trefě. V něm byli hosté nebezpečnější a o jejich výhře rozhodl Lintuniemi střelou zblízka.

"Dle mého názoru jsme měli výborný vstup do utkání, měli jsme skvělou první třetinu, dobrý pohyb, byli jsme silní na kotouči. Prohrávali jsme 1:0 poté, co Kometa sehrála dobrou akci, nicméně vstup do druhé třetiny už tak dobrý nebyl. Po gólu na 2:0 Kometa ožila, hráli výborně a my jsme druhou část hry prakticky jen přežívali. Do třetí jsme vstoupili s tím, že budeme chtít dát kontaktní gól, což se nám nakonec podařilo," hodnotil zápas asistent hlavního boleslavského kouče Richarda Krále David Havíř.

"Paradoxně, i soupeř měl během této třetiny hodně šancí, které mohl využít, ale my jsme stále věřili, hráli jsme do poslední minuty a ve hře bez brankáře se nám díky tomu podařila vstřelit vyrovnávací branka. Řekl bych, že v průběhu prodloužení jsme pak byli lepším týmem my. Měli jsme tam více vyložených šancí a šli jsme si za tím bodem více. Gratuluji tedy klukům do kabiny, naše play-off stále pokračuje," dodal.

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 2:3 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Okál (A. Zbořil, Moses), 26. Vincour (Gazda, Ščotka) - 46. Hradec (Pitule, Lintuniemi), 60. Pyrochta (Lintuniemi, Lantoši), 63. Lintuniemi (Järvinen). Rozhodčí: Šír, Obadal - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 0:4. Využití: 1:0. Diváci: 7047.

Brno: D. Furch - Gazda, Ďaloga, Moro, Ščotka, Osburn, Hrbas, L. Kaňák - Flek, Cingel, Zaťovič - Kratochvíl, Kollár, K. Pospíšil - Moses, A. Zbořil, Okál - Boltvan, Vincour, Kohout. Trenér: Modrý.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Bernad, Pyrochta, F. Pavlík, Jánošík, Lintuniemi, Gewiese, Štibingr - Lantoši, O. Roman, Skalický - Rohdin, Järvinen, Dvořáček - Závora, Malát, Krivošík - J. Stránský, Pitule, Hradec. Trenér: Král.