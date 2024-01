Bruslaři v Pardubicích prohrávali o dva góly. Nakonec vybojovali bod

Soupeř, se kterým nikdy není jednoduché pořízení. Mladá Boleslav i přes své umístění v tabulce Tipsport extraligy vždy dokáže v Pardubicích domácího favorita potrápit. V tomto duchu se odvíjelo i třetí letošní představení těchto dvou soupeřů. Lantoši mohl tým z města automobilů poslat do vedení už ve třetí minutě, ale naštěstí pro Dynamo trefil boleslavský útočník pouze tyč Kloučkovy brány. Dynamo v následujících minutách první části přebralo iniciativu, ale žádná střela neskončila za zády Novotného. Nejblíže byl Lukáš Sedlák, když se objevil naprosto sám před bránou, ale ve snaze úspěšně zakončit, trefil jen gólmana.

Ve druhém dějství se již s brankami roztrhl pytel. Vše odstartovala využitá přesilovka Pardubic, když se z levého kruhu prosadil do levého rohu boleslavské brány Martin Kaut. Ve velké šanci byl vzápětí i Jan Mandát, ale Novotný jeho střelu vyrazil betonem. Další pokus Dynama byl však opět již úspěšný. Slovo si vzal Robert Kousal, který vymyslel pohlednou akci a dokonalou přihrávkou připravil puk pro Lukáše Radila, který bekhendem zakončil - 2:0.

Ihned po radosti pardubických fanoušků si hosté taktéž vyzkoušeli početní výhodu. Tu se jim podařilo využít a naději vykřesal Ondřej Roman. Druhé dějství již spělo do svého konce a fanoušci v enteria areně se mohli ještě jednou radovat. Dokonalou individuální akci zakončil úspěšně mezi tři tyče Lukáš Sedlák a vrátil svému týmu tak dvoubrankové vedení.

Pardubice se ve třetí části dlouho jen bránily. Pevná obrana ale byla přece jen prolomena. Přesilovka týmu z města automobilů ještě sice nevyšla, ale následně od modré vypálil Gewiese a Joachim Rohdin tečoval kotouč před Kloučkem a snížil na rozdíl jedné branky.

Ještě hůř bylo pro Dynamo necelých pět minut před koncem, kdy se o vyrovnání postaral Pavol Skalický, který střelou mezi betony propálil Kloučka. Nerozhodný stav vydržel až do konce třetí třetiny a rozhodovalo se tak až v prodloužení. V něm vystřelil Dynamu druhý bod Libor Hájek, který se tak vůbec poprvé prosadil v dresu s Déčkem na prsou.

"První třetina byla vyrovnaná, domácí se asi pomaleji rozjížděli. Ve druhé třetině nás domácí přehrávali i díky vzdálené střídačce a byli jasně lepší. Taky z toho vytěžili góly. My jsme udělali dvě tři malé chyby a oni to dokázali potrestat. Za třetí třetinu si ale ten bodík zasloužíme, protože tam jsme si za tím šli a odmakali to. Na konci tam z naší strany byla velká obětavost s tím, že už teď máme asi devět hráčů na marodce. Pro nás je ten bod strašně důležitý a ceníme si ho. Chtěl bych ještě jednou poděkovat hráčům za to, jak to odpracovali," řekl k utkání boleslavský kouč Richard Král.

"První třetina z naší strany nebyla vůbec dobrá. Boleslav byla lepší než my a měla lepší pohyb. Hosté byli všude dřív, byli lepší v osobních soubojích jeden na jednoho a důraznější. My jsme se vůbec nemohli rozjet a byli jsme rádi, že jsme neinkasovali. Ta druhá třetina už byla lepší, tam jsme soupeře začínali přehrávat a drželi se na kotouči. Přetavili jsme to v góly a tu třetinu vyhráli. Bohužel se nám to nepodařilo ve třetí třetině dotáhnout do konce, za stavu 3:1 si to potřebujeme pohlídat a neztratit za tohoto stavu žádný bod. Měli jsme to zkušeně dohrát, ale to se nám nepovedlo. Alespoň jsme to dokázali rozhodnout v prodloužení a i ty dva body jsou do tabulky dobré," doplnil jej kolega z pardubické střídačky Marek Zadina.