/FOTOGALERIE/ S nutností bodovat odjeli hokejisté Mladé Boleslavi k zápasu 41. kola extraligy do Vítkovic. Kdo má rád góly, musel odcházet z tohoto utkání zklamán. Během šedesáti minut normální hrací doby totiž domácí Klimeš ani boleslavský Růžička za svá záda nepustili jediný puk. O tom, že si Středočeši domů odvezou bonusový bod, rozhodla druhá minuta prodloužení a gól Maláta.

Zápas 41. kola hokejové extraligy HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 0:1 po prodloužení (28. 1. 2024). | Foto: Petr Kotala

Celý průběh utkání dokazoval, že na sebe narazily dvě nejméně produktivní extraligové ofenzivy. Gólových momentů bylo opravdu žalostně málo. Větší aktivita byla podle očekávání na straně domácích, kteří si vytvořili několik situací před boleslavskou brankou, ale gólové ambice měly jen dva momenty. Nejprve se před bránu protáhl Peterek, ale Růžička jeho bekhendové zakončení zblízka vyřešil. Šikovnou kličkou na střed se pak uvolnil i Krieger, ale i jeho ránu zápěstím brankář kryl.

Zápas neztrácel svůj opatrný charakter ani s přibývajícím časem. Šancí bylo naprosté minimum. Vítkovice si v druhé části přece vytvořily jednu vyloženou příležitost, v 38. minutě ale po Vondráčkově vybídnutí Percy trefil tyčku.

Foto: Bruslaři na Spartu nenavázali. S Tygry doma prohráli

Středočeši se své chvilky mohli dočkat ve 46. minutě. Obránce Pyrochta vystihl přihrávku a od červené čáry jel sám na Klimeše, který ale proti jeho střele stačil srazit betony k sobě. Domácí se v posledních minutách normálního času snažili o tlak, ale obléhání Růžičkovy klece k ničemu nedospělo.

V prodloužení měli naopak více ze hry hosté. Lantoši promarnil sólový nájezd, ale v čase 61:08 se po pravém křídle a přihrávce exvítkovického Romana protáhnul Malát a na vzdálenější tyčku překonal Klimeše.

Konečně za tři body. Prolomení série Bruslařů odnesla Sparta

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Veber (Vítkovice): "V první třetině to bylo spíše opatrnější utkání, ale nějaké šance jsme si vytvořili a bohužel je nevyužili. Ve druhé třetině měl nějaké nebezpečné situace soupeř, výborně nám ale chytal gólman (Lukáš Klimeš). Ve třetí třetině jsme měli znovu nějaké šance, ale neproměnili jsme je. Dospělo to do prodloužení a bohužel jsme v něm nebyli úspěšní."

Richard Král (Mladá Boleslav): "Dva body jsou pro nás výborné. Byl to podobný zápas, jako jsme tady hráli naposledy. Hodně z defenzivy a s minimem šancí na obou stranách. Zase se čekalo do třetí třetiny, kdo udělá chybu. Minule jsme ji udělali my a domácí to potrestali, dnes jsme tam měli šance spíše my. Nakonec to pro nás dopadlo dvěma body a s dnešním zápasem jsme spokojeni. Výborně nám zachytal Růžička."

Vítkovice Ridera – BK Mladá Boleslav 0:1 po prodloužení (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1)

Branka a nahrávky: 62. Malát (O. Roman, Pyrochta). Rozhodčí: Jeřábek, Hradil – Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Střely na branku: 24:22. Diváci: 5278.

Vítkovice: Klimeš – Grman, Percy, L. Kovář, Mikuš, R. Jeřábek, Auvitu, Prčík – Lakatoš, Chlán, Fridrich – Barinka, Krieger, Ro. Bukarts – Ri. Bukarts, Claireaux, Kalus – Vondráček, Šoustal, Peterek. Trenéři: Trnka, Veber a Šimíček.

Mladá Boleslav: Růžička – Pyrochta, Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík – Skalický, O. Roman, Lantoši – Dvořáček, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Malát, Závora – Šmerha, Pitule, Stránský. Trenéři: Král, Pletka a Havíř.