Domácí přitom vyslali na brankáře Pardubic Romana Willa 43 střel, neujala se však ani jedna. Hostující gólman, který právě v Mladé Boleslavi hokejově vyrostl, si tak připsal první čisté konto v pardubickém dresu.

Zápas pátého celku tabulky s prvním začal pozvolným oťukáváním. V úvodní desetiminutovce stála za zmínku v podstatě šikovná Ciencialova teč, která ale mířila nad Novotného branku. V polovině první třetiny přišel tlak domácích, ze kterého resultovaly dvě výrazné šance. V té první obránce Pláněk minul z mezikruží branku, v té druhé dorážel Švéd Aberg jenom do betonu brankáře Willa. Domácí svůj tlak vystupňovali ve třech přesilových hrách, ale na konci všech jejich akcí byl pozorný gólman Pardubic.

Boleslav byla střelecky aktivnější i v prostřední třetině, ale gólu se dočkali hráči na druhé straně. To když si v 38. minutě našel v útočném pásmu Pardubic volný puk Matýs, udělal kličku jednomu z obránců a předložil první gól zápasu do odkryté branky na druhé straně najíždějícímu Paulovičovi.

Domácí ve třetí třetině svého soupeře výrazně přestříleli, střeleckou smůlu, táhnoucí se s týmem už několik zápasů, ale ne a ne prolomit. Nedařilo se ani v přesilovkách, když při jedné z nich vytáhl zákrok večera svou lapačkou opět Roman Will. Ten odolal i závěrečnému tlaku domácího celku v dlouhé hře bez brankáře.

„Musím vyzdvihnout všechny hráče, celý zápas měl z naší strany kvalitu. Určitě jsme nebyli horším týmem a prohrát jsme si nezasloužili. To je potřeba, aby hráči slyšeli. My musíme být dál, nechci říct trpěliví, ale takto bojovně nastavení. A takto musíme pokračovat v dalších zápasech. Chtít dát branku a já věřím, že se to v pátek povede,“ řekl k zápasu domácí kouč Petr Haken.

„Chtěl bych poděkovat hráčům, že to zvládli odehrát, že bojovali do poslední vteřiny a že byli obětaví. Celé to bylo podpořené brankářem Romanem Willem, který předvedl parádní výkon. Jsme rádi, že jsme v Boleslavi získali tři body,“ dodal pardubický Marek Zadina.

BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 0:1

Branka a nahrávka: 38. Paulovič (Matýs). Rozhodčí: Horák, Hejduk – Kajínek, Hynek. Vyloučení: 5:9. Využití: 0:0. Bez využití. Diváci: 3356.

Boleslav: Novotný - Pláněk, Pýcha, Stříteský, R. Jeřábek, Lintuniemi, Štich, Křepelka – Šťastný, J. Stránský, Aberg – P. Kousal, Závora, Beránek – Kantner, Kotala, Šmerha – Eberle, Bičevskis, Lunter.

Pardubice: Will – Koštálek, T. Dvořák, Chabada, D. Musil, Bučko, Vála – Radil, Zohorna, R. Kousal – Cienciala, Poulíček, Říčka – Matýs, A. Musil, Paulovič – Urban, Rákos, Koffer.