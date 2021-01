Jak se zrodilo vaše angažmá v Ústí nad Labem?

Vzhledem k tomu, že juniorská soutěž je pozastavená a blíží se mistrovství světa hráčů do 18 let, řešili jsme s Mladou Boleslaví možnost chytání. Bylo mi nabídnuto, že můžu chytat v Ústí nad Labem.

Byl jste před prvním svým mistrovským zápasem mezi muži nervózní?

Ano, prvních pět minut zápasu jsem se musel se soutěží seznámit. Nevěděl jsem, co od ní čekat. Pak už jsem se soustředil jenom na svůj výkon.

Za Slovan jste si připsal 37 zákroků, který z nich byl nejnáročnější?

Asi nedokážu říct, který byl nejnáročnější. Myslím si, že nejtěžší je vždy ten první. Pak určitě situace v přesilových hrách soupeře.

Poslední zápas jste odchytal 9. října. Jaké je pro brankáře tak dlouho nechytat utkání?

Bylo to opravdu dlouhé a i trochu monotónní. Každý den jen trénovat a nevědět, kdy se soutěž spustí.

Jak jste se udržoval v kondici?

V období, kdy se nemohlo ani na led, jsme trénovali on-line. Poté, co se situace zlepšila, už jsem mohl trénovat v klubu.

Je pro vás náročnější chytat juniorskou ligu akademií nebo Chance ligu?

Chance liga je jednoznačně vyspělejší soutěž, a to jak v rychlosti, tak v chytrosti hráčů. Rozdíly mezi soutěžemi rozhodně jsou.

Na střídavé starty s vámi přišel do Ústí i Sebastian Jasečko. Jste rád, že máte v novém týmu někoho, koho znáte?

Určitě jsem rád, že jsem debut nemusel prožívat sám. V Ústí ale znám i více kluků. S některými jsem se v minulosti už setkal a hráli jsme spolu.

Je možná brzy, ale jak na vás působí organizace Slovanu?

V týmu mě kluci přijali dobře, zatím se v klubu rozkoukávám.

Patříte Mladé Boleslavi, jaká je vaše situace mezi brankáři?

V současné době jsou v A-týmu tři kvalitní brankáři. Snažím se, abych se mezi ně v brzké době přidal.

Berete tedy angažmá v Ústí jako možnost seznámit se s dospělým hokejem a pokusit se dostat do A-týmu?

Jistě, to je můj cíl, i když bude náročné se do týmu prosadit.

Když budete za pár let vzpomínat na první utkání mezi muži, jaké vzpomínky to budou?

Z mého pohledu pozitivní. Jen tam budou chybět tři body, které bychom jako tým získali do tabulky za vítězství v zápase.

Oliver Šatný hrál poprvé hokej zhruba ve čtyřech letech na rybníku. Své hokejové začátky spojil s klubem Spartak Soběslav. Nejprve začínal jako hráč v poli, po dvou letech v klubu se z něho stal brankář. V mládežnických kategoriích nastupoval za Piráty Chomutov. Na severu Čech vydržel až do konce sezony 2018-2019. Pak dostal nabídku od Mladé Boleslavi, kterou využil a přestoupil. V minulosti nastupoval za mládežnické národní týmy. Další reprezentační akce se blíží, v dubnu bude MS do 18 let. Aby se na tento turnaj mohl připravit, domluvilo mu vedení Mladé Boleslavi střídavé starty do Ústí nad Labem, které hraje Chance ligu. Oliver Šatný díky tomu získává zkušenosti se seniorským hokejem.