Celkem v základní části extraligy odchytal Růžička 34 utkání, předčil svého slovinského parťáka Gašpera Krošelje. „Byli jsme tady dva výborní gólmani. Řekl bych, že to trenéři neměli jednoduché, oba jsme předváděli dobré výkony. Ve finále je ale jedno, kdo je v bráně. Důležité je, kolik bodů se získá. Ale určitě nám to vyhovovalo. Podporovali jsme se, když chytal ten druhý, takže jsem v tom neviděl žádný problém,“ pochvaloval si spolupráci se zkušeným olympionikem.

V play off potom naskočil do všech jedenácti utkání. Ani v nich rozhodně nezklamal, úspěšnost zákroků vyšrouboval nad 94 procent a průměr obdržených branek na utkání stlačil na hodnotu 1.67. Při své druhé účasti ve vyřazovací fázi byl oporou týmu, který hladce vyřídil Pardubice a v semifinále zle zatápěl Ocelářům z Třince.

„Řekl bych, že s Pardubicemi to bylo ještě hodně hokejové. Padalo celkem dost gólů, hodně i z přesilovek, kdežto s Třincem už to byl klasický urputný play off hokej. Nevypustil se jediný souboj, bylo to hodně na hraně. Některé zákroky byly občas i za hranou, ale to k play off patří. Bylo tam hodně strkanic, šarvátek. Myslím si, že série s Třincem byla tvrdší a bojovnější, což bylo vidět i na ledě,“ popisoval průběh vyřazovacích bojů.

K postupu do finále chyběl Bruslařům poslední krůček. „Ačkoliv byl Třinec médii a lidmi, kteří hokej sledují, považován za favorita, my jsme se mu vyrovnali a v některých částech série jsme byli lepší. Třinec byl šťastnější, ale myslím si, že se nemáme za co stydět,“ ohlédl se za bitvou o účast ve finále.

V něm nakonec – a velmi úspěšně – bojují právě Třinečtí. Přitom Boleslavi nechybělo moc, sérii rozhodoval až vypjatý sedmý duel. „Ještě si to v sobě nějaký čas poneseme, ale myslím si, že si ze série můžeme vzít hodně pozitiv,“ vrátil se Růžička k tolik probíraným momentům rozhodujícího utkání.

I přesto, že Bruslaři nakonec do boje o titul neproklouzli, považuje talentovaný gólman sezonu za úspěšnou. „Myslím si, že to můžeme hodnotit pozitivně. Ačkoli jsme nepostoupili do finále, byli jsme od toho kousek. Celou sezónu jsme předváděli konzistentní výkony, postavení v tabulce po základní části toho bylo důkazem,“ zhodnotil průběh letošního extraligového ročníku.

Za své stabilně dobré výkony byl navíc odměněn. Jen chvilku po skončení semifinálových sérií byl společně se svými spoluhráči Ondřejem Najmanem a Pavlem Kousalem pozván na sraz reprezentace. „Moc se těším! Přesně před rokem jsem začínal letní přípravu po zranění a rok na to jsem dostal pozvánku do dospělého nároďáku. Je to něco neuvěřitelného, moc se na tu zkušenost těším a budu si užívat každou minutu, co tam budu,“ hlásí spokojený Jan Růžička.