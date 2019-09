Hokejová Boleslav přivítala v posledním přípravném utkání před začátkem nového ročníku Tipsport Extraligy pražskou Spartu, které měla po prohře 1:3 z minulého týdne co vracet. Odveta Bruslařům vyšla na výbornou, především pak druhá třetina, ve které se prosadili Šťastný, Zohorna a Bernad. Získaný náskok už si domácí pohlídali, a přípravu tak zakončili vítězstvím. Znovu se představí příští pátek, když v úvodním ligovém kole přivítají Pardubice.

Utkání začalo ve velmi dobrém tempu a hned v úvodu bylo k vidění několik zajímavých zakončení, ale na branku si diváci museli počkat až do třetiny druhé.

Druhou třetinu odstartoval druhý nedovolený zákrok Davida Dvořáčka v tomto utkání a celek z města automobilů dostal výhodu početní převahy. Její začátek nezastihl Bruslaře v kombinační pohodě a dlouho jim trvalo, než se usadili v pásmu. Nakonec se jim to ale povedlo a od modré pálil Ševc, avšak jeho rána neznamenala pro Machovského vážnější ohrožení. Naopak na druhé straně se do samostatného úniku prodral Košťálek, ovšem ten si svou bekhendovou kličkou na Krošelje nepřišel. Šance střídala šanci a zhruba čtyři minuty po začátku prostřední periody se domácí dostali do vedení, když po krásné kombinaci uklidil puk do prázdné brány David Šťastný. Vstřelený gól vlil svěřencům trenérů Rulíka a Patery krev do žil a díky dobrému napadání první formace mohl přidat druhý přesný zásah Šťastný, avšak ani jedno z jeho zakončení během krátké chvíle si cestu za brankovou čáru nenašlo.

Boleslav to ale nemuselo mrzet, neboť parádní individuální akcí se prezentoval Radim Zohorna, jenž si vzal kotouč ve vlastním obranném pásmu, projel s ním přes celou hrací plochu a bekhendovým blafákem nedal Machovskému šanci zasáhnout. Zatímco ex-plzeňský brankář byl neustále v permanenci, tak Krošelj si na ostřejší zákrok musel počkat až do třiatřicáté minuty, kdy během krátké chvíle vychytal jak Růžičku, tak následně také Formana. Hosté poté svého soupeře tlačili a snažili se před přestávkou alespoň snížit, blízko byli Růžička, Košťálek či Pech, Krošelj ale pokračoval ve skvělém výkonu. Minutu před poslední sirénou se naopak potřetí trefili zeleno-bílí, nahození Davida Bernada prosvištělo nad ramenem Machovského, a do kabin se tak šlo za stavu 3:0 pro domácí.

Také závěrečnou část hry otevřela přesilovka Mladé Boleslavi. Jedinou ránu v této početní výhodě vyprodukoval až těsně před návratem Smejkala do hry Bernad, jenž ale tentokráte pálil nepřesně. V šestačtyřicáté minutě se po šťastném odrazu od brusle jednoho z bránících hráčů domácích zjevili sami před Krošeljem dva sparťané, ovšem Dvořáček zblízka puk za slovinského gólmana nedostal. O něco více práce měla mladoboleslavská jednička o chvíli později, Ďalogovo nahození totiž tečoval Hrbas, který nadělal svému brankáři nemalé starosti.

Pražané svého soupeře přehrávali a po chybě Fillmana zakončoval v pádu jen těsně vedle pravé tyče Kudrna. Následně se dopředu vydali také domácí a na kotouč si po delší době sáhl také Machovský, jenž zastavil zakončení Flynna. Své vedení mohla Boleslav navýšit v přesilovkách, avšak potvrdila, že početní výhody se jí v tomto utkání příliš nedařili. V posledních několika minutách, které nabídly i pěstní souboj mezi Janem Stránským a Jiřím Smejkalem, už se Středočeši soustředili především na defenzivu a sázka na tuto taktiku se vyplatila, takže hosté odjeli domů s nepořízenou.

Mladá Boleslav - Sparta Praha 3:0

Branky: 24. Šťastný (Vondrka), 28. Zohorna (Stránský), 40. Bernad.Vyloučení: 3:5 navíc Stránský (MBL) a Smejkal (SPA) 5 minut OT.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Kovačevič, Hrbas, Pláněk, Bernad, Fillman, Klikorka – Vondrka, Žejdl, Šťastný – Klepiš, Zbořil, Skalický – Stránský, Musil, Zohorna – Kousal, Najman, Flynn.

Sparta: Machovský – Piskáček, Košťálek, Polášek, Jandus, Kalina, Ďaloga, Pavelka – Dočekal, Černoch, Smejkal – Říčka, Pech, Kudrna – Dvořáček, Sukel´, Forman – Kvapil, Růžička, Řepík.

VOJTĚCH TŮMA