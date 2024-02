Mladý útočník BK Mladá Boleslavi si připsal první extraligový gól, kterým výrazně pomohl Bruslařům k výhře v Plzni.

Matěj Gardoň | Foto: Archiv hráče

Hokejisté Mladé Boleslavi vedli v Plzni v úterním extraligovém zápase už 2:0, domácí ale dvěma góly krok srovnali.

Bruslaři si pak ale vzali vedení zpět. Byl to takový podivný gól. Matěj Gardoň si ho ale bude pamatovat do konce života. Po situaci na modré čáře přestala část Plzeňanů hrát v domnění, že se bude po přechodu Filipa Krivošíka pískat ofsajd. To se ale nestalo a po střele slovenského čahouna se k puku dostal právě junior Gardoň, který jej uklidil do víka Hlavajovy branky. „Krivoš výborně vystřelil, ke mně se odrazil puk, sklepl jsem ho ze vzduchu a pak už jsem to jenom hodil na bránu, zavřel oči a doufal, že to tam je,“ popisoval svůj první extraligový gól dvacetiletý forvard. A dodal: „Je to skvělý pocit. Úleva. Už jsem o tom snil od malička. Je to super.“

Puk mu kustod Oldřich Kopecký schoval na památku. S premiérovým gólem se pak ale pojí ještě jedna, už méně příjemnější tradice. Týmový pokladník už se mladému střelci prý ozval: David Bernad už mi říkal, že mi pošle bankovní účet. Jen čekám, kolik to bude.“

Po výhře nad Plzní a souběžné prohře Karlových Varů v Pardubicích jsou Bruslaři stále ve hře o předkolo play off. „V kabině to samozřejmě padlo, ale všichni se soustředíme na zápas od zápasu. Důležité jsou tři body a dál se soustředíme na pátek,“ kouká na páteční zápas proti Spartě, který je pro Boleslav posledním domácím v základní části, Gardoň. Ten aktuálně pendluje podle potřeby mezi dospělým áčkem a boleslavskou juniorkou. „Po posledním domácím zápase jsem věděl, že budu hrát i proti Plzni. Pan trenér mi to říkal, protože máme hodně zraněných hráčů. Teď je to spíš tak, že počítám s tím, že hraju. Dozvídám se to třeba den předem na tréninku,“ vysvětluje mladý útočník.

A jaký je rozdíl mezi jeho rolí v dospělé a juniorské extralize? „Obrovský. U áčka mám jinou úlohu než v juniorce a tu se taky snažím plnit. Jsem rád za tu šanci, kterou mi trenéři dávají, druhá lajna je pro mě něco neskutečného a snažím se jim tu důvěru vracet.“