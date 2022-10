Hokejisté Mladé Boleslavi prohrávali s Brnem v průběhu zápasu už 0:2. Po druhé třetině se šlo do kabin za stavu 1:2. Třetí třetina pak měla jasného hrdinu – útočník Pavel Kousal dvěma góly překlopil dějiny zápasu na mladoboleslavskou stranu. „Brno mělo hodně protiútoků, hodně přečíslení, pak jsme si na to dali pozor. A taky nám tam padly, řekl bych i docela haluzáky, ale zaplaťpánbůh za ně,“ hlásil po zápase dvougólový střelec.

Co jste si říkali v přestávkách v kabině?

Po první třetině to nebylo zase tak špatné, ale po druhé jsme museli něco změnit. Naštěstí se nám to dařilo, Kometa už moc štěstí neměla.

V první třetině jste přitom měli patnáct střel, ale neujala se žádná.

Nás to trápí delší dobu, nedáváme moc gólů ve hře pět na pět. Říkali jsme si, že musíme furt trpělivě a že nám to tam někdy napadat musí. A napadalo…

Nebáli jste se opakování scénáře ze zápasu s Vary?

Právě proto jsme si říkali, že musíme hrát trpělivě. Že když jsme proti Varům měli, ani nevím kolik střel, že teď už to nemůže být bez gólu, že to tam padnout musí.

Přitom v obraně máte velkou sílu.

Novoťnák chytá super. Když tam je Gašpi, tak je taky výbornej. Oslabení nás zatím drží, to musím zaklepat teda. Takže ať to takhle pokračuje.

Zdroj: Jaroslav Bílek

Jak byste popsal rozhodující gól zápasu?

Říkal jsem si, že už jsem jeden dal, takže když vystřelím, tak by mohl padnout i druhej. Tak jsem to vystřelil, tečovalo se to nějak o hokejku. A padlo to tam.

Pomohl ta teč hodně?

Nevím, přišlo mi, že to šlo do brány stejně, ale možná by to chytil, takhle to letělo níž, než měl lapačku.

Bylo klíčové první snížení po čtrnácti vteřinách od druhé branky Brna?

Vždycky, když se dá gól, tak nás to nakopne. Sebevědomí některých hráčů jde pak nahoru, víc si věříme v útočném pásmu a je to lepší.