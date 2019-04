„Plzni jsme do dneška nechali devět bodů a už to stačilo. Jediný, kdo nás takhle kromě Plzně školil, byl Třinec, jinak jsme každému nějaký bod vzali. To byl jeden z našich motivů zápasu, navíc samozřejmě body potřebujeme. Jsem rád, že jsme to zvládli," uvedl asistent trenéra Mladé Boleslavi Marian Jelínek.

Do první boleslavské formace se po třízápasové pauze vrátil útočník Klimenta, hosté měli poprvé od návratu z nižších zámořských soutěží k dispozici odchovance Culka, který však plnil roli třináctého útočníka na střídačce.

Na domácích nebylo znát, že v pátečním kole v Litvínově skončila jejich čtyřzápasová vítězná série. Proti Plzni začali aktivně. Dvakrát nebezpečně střílel Bárta, po něm dokonce v oslabení zahrozili Musil s Hykou. Boleslavský tlak vyvrcholil ve 12. minutě přesilovkovou trefou Látala z pravého kruhu.

Západočeši však do první přestávky stihli otočit skóre. Nejprve Simon v 16. minutě využil toho, že Robar s Kubkou na hranici brankoviště zalehli Růžičku, který nemohl chytat a za další tři minuty Schleiss při signalizované výhodě u tyče dotlačil puk do brány.

Atraktivní zápas pokračoval i ve druhé třetině. Nejprve domácí přežili oslabení při trestu Kočího a v 27. minutě sami využili přesilovku ke srovnání na 2:2. Klimenta z rohu útočného pásma křížem přihrál na modrou Robarovi a střela slovinského obránce prošla za Machovského. Po polovině zápasu navíc hostující brankář nestačil ani na povedenou boleslavskou kombinaci, po rychlých přihrávkách Látala a Broše trefil odkrytou bránu Klimenta.

Domácí působili živěji, ale jednogólové vedení do konce druhé třetiny neudrželi, když 36 vteřin před koncem druhé třetiny přesilovkovou střelou od modré čáry vyrovnal Jeřábek na 3:3.

Ve třetí třetině Mladou Boleslav nasměroval k výhře dvěma góly Mikulík. Nejprve ve 43. minutě překonal Machovského střelou zpoza obránce a za dalších pět minut potrestal zmatky v hostující obraně.

Před polovinou třetí třetiny navíc Pabiška střelou zblízka pod horní tyč zvýšil na 6:3 a Indiáni zareagovali oddechovým časem a střídáním brankářů. Mensator šel do brány místo Machovského a v závěrečných minutách neinkasoval, ale jeho spoluhráčům v poli se už nepodařilo zdramatizovat zá­věr.

„Nepředvedli jsme moc dobrý výkon. Nedala se nám upřít snaha, ale i když jsme oslabení neodehráli špatně, dostali jsme v nich dva laciné góly. Naopak naše přesilovky byly špatné, pořádně jsme se neprosadili, i když jsme jeden gól dali. Po dvou třetinách to bylo 3:3, mysleli jsme na nějaký bod, ve třetí třetině jsme ubránili oslabení, ale pak následoval laciný inkasovaný čtvrtý gól," řekl trenér Plzně Michal Straka.