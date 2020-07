Hráči odcházeli z prvního testu na ledě značně unaveni. Aby ne. Nejprve suchá příprava, pak devadesát minut led. Navrch nová výstroj, kterou si všichni v ledové premiéře tradičně ozkoušeli.

„Mám nové úplně vše. Cítil bych se hrozně, i když bych neměl vše nové, ale tohle to umocňuje,“ potvrdil během úpravy ledu gólman Martin Sejpal.

„Z toho, co bylo na prvním tréninku k vidění na ledě, by se měl vytvořit kádr,“ řekl trenér Petr Martínek. „Dám určitě všem hráčům v přípravě šanci. Každý odehraje určité penzum utkání, ale my oklešťování sestavy řešit moc nebudeme. Řekněme, že jsem měl na prvním tréninku 25 hráčů do pole, chci jich mít nějakých 22 ve finálním kádru,“ dodal.

Nováčka Chance ligy čeká první přípravné utkání už ve čtvrtek 30. července, Kolín se představí od 18.00 na ledě Ústí nad Labem, proti kterému bude hrát i v lize. O týden později pak na „Martínkovce“ čeká Kadaň. Následovat budou duely s Táborem, Havlíčkovým Brodem a znovu s Táborem.

Kádr Kolína na prvním tréninku: Sejpal, Martínek R., Hermann, Pánek, Husa, Muška, Krejčík, Šafránek, Král, Pýcha, Blaha, Stehlík, Jankovský, Veselý, Kukla, Knesl, Semirád, Štohanzl, Petržilka, Barták, Jelínek, Zumr, Martínek R., Němec, Zdeněk, Sladký, Kozák, Dotter, Hasil.