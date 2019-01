Litvínov /FOTOGALERIE/ - Poslední čtvrtinu základní části hokejové extraligy odstartovala Mladá Boleslav utkáním v Litvínově. S Vervou sice prohrála první utkání této sezony na vlastním ledě 3:4, následně ale vyhrála na severu Čech 3:0 a doma 5:2. V úterním zápase dokázala uspět potřetí, díky povedené třetí třetině zvítězila 4:0 a ani podruhé tak na litvínovském stadionu nedostala gól.

„Byl to těžký zápas. Myslím si, že výsledek neodpovídá průběhu hry,“ stručně zhodnotil utkání trenér Mladé Boleslavi Miloslav Hořava.

V první třetině byli lepším týmem domácí, kteří soupeře přestříleli a na pohled měli ze hry o trochu víc. Gól však nedali ani při dvou přesilovkách po Knotkově a Flynnově vyloučení, ani při hře pět na pět.

„První třetinu nás domácí, kteří hráli výborně, zatlačili. Měli hodně šancí, ale nás podržel brankář,“ pochválil Hořava brankáře Gašpera Krošelje, který zaznamenal čtvrté čisté konto v sezoně.

Hosté vedli od 25. minuty, o první gól utkání se zasloužily dvě nejčerstvější posily. Slovinský obránce Kovačevič, který po příchodu z Varů odehrál první zápas za Bruslaře, si po pravé straně najel až do rohu a přesným pasem našel mezi kruhy Radima Zohornu, který prostřelil Petráska.

Následně měla Verva k dispozici další početní výhodu. Ani potřetí ji ovšem nedokázala zhodnotit, Boleslav bránila při hře ve čtyřech výborně. Po dvou třetinách vedli Středočeši 1:0.

„Ve druhé třetině se to trošku vyrovnalo. Ve třetí se nám podařilo vstřelit branku na 2:0, poté na 3:0 a byli jsme malinko lepší,“ popsal Hořava postupně zlepšení hry svého týmu.

Ze třetí části byla odehrána jen minuta a dvě sekundy, když si zpoza litvínovské branky vybruslil Lukáš Pabiška a vystřelil bekhendem na vzdálenější tyč. Náskok Středočechů po dalších deseti minutách navýšil Pavel Kousal.

Nepovedený zápas zažil litvínovský Petružálek. Nejprve podrazil Látala, který jej při pádu trefil holí do obličeje a způsobil mu krvavé zranění. Domácí útočník se do hry vrátil, přesto však nedohrál. Za nesportovní chování byl vyloučen na dvě minuty plus do konce utkání.

Při jeho trestu využili hosté svou jedinou přesilovku v zápase. Z levého kruhu vypálil David Šťastný a Bruslaři vedli už o čtyři góly.

Díky třetímu vítězství v řadě a zároveň porážce Olomouce v Karlových Varech se Bruslaři posunuli na sedmé místo tabulky. Další utkání čeká na Mladou Boleslav v pátek, ve ŠKOENERGO Aréně se v rámci 41. kola představí právě karlovarská Energie.

HC VERVA LITVÍNOV – BK MLADÁ BOLESLAV 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 25. R. Zohorna (Kovačevič, Bernad), 42. Pabiška (Šťastný, Žejdl), 52. P. Kousal (Flynn), 57. Šťastný (R. Zohorna).

Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda – Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 1:5, navíc Petružálek (Litvínov) 10 minut a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3 936.

HC VERVA Litvínov: Petrásek – Hunkes, Ščotka, Graborenko, Šesták, Suchánek, Baránek, L. Doudera – Petružálek, Gerhát, Trávníček – Kašpar, V. Hübl, Válek – M. Hanzl, J. Mikúš, Jurčík – Jícha, M. Havelka, Helt. Trenéři:Razým a Skuhrovec.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Němeček, Kovačevič, Hrdinka – Skalický, Klepiš, Vondrka – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Trenéři: Hořava, Rulík a Patera.