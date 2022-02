Boleslav se dostala na Hlinkově stadionu do vedení 1:0 už po pěti minutách hry, kdy se od modré prosadil exlitvínovský obránce Adam Jánošík. To ještě Středočeši netušili, že to bude z jejich gólové produkce všechno.

Přesně v polovině zápasu srovnal domácí šikula Zdráhal a v samém závěru druhé třetiny zvýšil litvínovský Irving. Boleslav se sice snažila s nepříznivým vývojem duelu něco udělat, ale totálně ji zmrazil pět minut před koncem Balinskis, jehož trefa definitivně rozhodla o třech bodech pro Krušnohorce.

Jak je dobré míti Ewertona. Boleslav vyválčila z přestřelky zlatý bod

"Je to podobné jako minule, prostě jsme si to prohráli v oslabení," měl jasno trenér bruslařů Radim Rulík. "Nezačali jsme vůbec špatně, v první třetině jsme hráli, co jsme chtěli, a podařilo se nám vstřelit gól. Ve druhé třetině jsme to ztratili, v přesilovce to potom Litvínov potvrdil ve třetí třetině. Obě naše vyloučení v útočném pásmu byla úplně zbytečná. Kdybychom se tomu vyvarovali a hráli disciplinovaněji, tak bychom měli větší šanci, ale bohužel. Litvínov bojoval, nechal na ledě úplně všechno. To nemohu říct o našich hráčích."

Litvínov - Mladá Boleslav 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Zdráhal (Svoboda, Balinskis), 40. Irving (Estephan), 5. Balinskis (Irving) – 5. Jánošík (Lintuniemi, Fořt). Rozhodčí: Horák, Kika – Kis, Malý. Vyloučení: 3:2. Využití: 2:0. Diváci: 1500. Střely na branku: 20:25.

Litvínov: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Demel, Stříteský, Hrbas, Strejček, D. Zeman – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Sukeľ, Jarůšek – M. Chalupa, Gerhát, F. Lukeš (A) – P. Svoboda, V. Hübl (C), M. Havelka. Trenér: Vladimír Růžička.

Boleslav: J. Růžička (Krošelj) – Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Pláněk (C), Pavel Pýcha, Fillman, D. Moravec – Lunter, Kotala, D. Šťastný (A) – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, J. Stránský (A) – O. Flynn, Bičevskis, Závora. Trenér: Radim Rulík.