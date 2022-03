FOTO: Bratři Klímové sestřelili Bruslaře, Hradec uzmul první bod

/HOKEJOVÉ PLAY OFF/ První bod bral favorit. Hokejisté Hradce Králové vstoupili do čtvrtfinále play off úspěšně. Po tuhém boji přetlačili Mladou Boleslav 2:1 a mají v sérii první bod. Druhý duel se hraje v ČPP aréně v neděli od 16 hodin.

Hradec porazil v prvním utkání čtvrtfinálové série Mladou Boleslav 2:1. | Foto: Michal Fanta

Jistota v brankovišti a góly dvojčat Klímových. Mountfield dokázal na domácím ledě ve skvělé atmosféře vyválčit nesmírně cenný bod. Bruslaři nedali vítězi základní části nic zadarmo. Diváci si na první gól série museli počkat až do poloviny utkání. Do vedení šli Lvi, když se z otočky prosadil ve 32. minutě Kelly Klíma. Boleslavské vyrovnání přišlo necelých devět minut před koncem. Eberle dostal puk do mezikruží a Novotného překonal střelou nad vyrážečku. Hradec si však hned po minutě hry dokázal vzít vedení zpět. A znovu v tom měl prsty Klíma. Tentokrát puk za Krošelje dostal Kevin. Gól to byl nakonec vítězný. Hosté v dramatické koncovce už vyrovnat nedokázali. Mountfield tak uzmul první bod. Čtvrtfinálová série pokračuje v neděli. Horky potřebují probrat střelce, poslední příčka je po Hamrech nebezpečně blízko Hradec Králové - Mladá Boleslav 2:1 Fakta - branky a nahrávky: 32. Kelly Klíma (Nedomlel), 53. Kevin Klíma – 52. Eberle (Pavel Pýcha, Ševc). Rozhodčí: Pešina, Ondráček – Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 6013. Třetiny: 0:0, 1:0, 1:1. Stav série: 1:0.

Mountfield HK: F. Novotný – Nedomlel, Blain, Kalina, Pavlík, Jank, McCormack, R. Pilař – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl –Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Cingel, Koukal, Orsava.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Eberle, Kotala, D. Šťastný – Flynn, O. Najman, P. Kousal –Lunter, Bičevskis, Kelemen – Grim, T. Knotek, A. Raška.